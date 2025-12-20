隨機砍人釀4死！中山站燈飾、耶誕樹即起關閉3天 北捷：以示哀悼

板南線臺北車站煙霧彈事件，臺北捷運啟動緊急應變並提升維安警戒。（圖／北捷提供）

台北市昨天（19日）發生恐怖攻擊事件，27歲男子張文持煙霧彈和利刃，在北捷台北車站M7出口、中山捷運站及南京西路一帶連續犯案，造成凶嫌在內共4人死亡、11人受傷，引發民眾恐慌。對此，北捷稍早緊急宣布，今天（20日）至下週一（22日）起，將關閉心中山線形公園燈飾3天，以示哀悼。

台北捷運公司今天發布聲明，指臺北市捷運系統突發公共安全事件，造成民眾死傷，為表達對生命的尊重與追思，心中山至雙連線形公園燈飾及中山站4號出口廣場夢幻聖誕樹，即日起至12月22日關燈3日，以示哀悼。

警方調查，張文戶籍位於桃園，他17日開始投宿千慧飯店並連住3晚；19日下午3時40分，他先騎乘重機至中山區林森北路159巷、林森北路119巷及長安東路75號附近3度縱火，導致2輛自小客車、3台重機毀損，隨後改騎乘Ubike返回中正區公園路租屋處變裝。

同日下午4點53分，張文在租屋處縱火，並於59分從租屋處步行至捷運台北車站M8出口，傍晚5點23分在M8－M7出口沿線丟擲煙霧彈，並持刀砍殺余姓被害人致死，導致3人受傷。在台北車站犯案後，張文於傍晚5點55分再次步行回到千慧旅館，補齊彈藥後於6點31分離開。

晚間6點37分，張文步行前往誠品南西店，在店外持刀攻擊蕭姓機車騎士致死，隨後進入店內持刀揮砍逛街民眾。中山交通分隊林姓員警當時在附近擔服交通疏導勤務，見滋擾後與保全追緝至6樓；犯嫌則在6樓脫下戰術背心等裝備並畏罪輕生，於晚間7時42分宣告不治，其行動最終釀成4死11傷悲劇。

