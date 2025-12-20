隨機砍人釀4死11傷！張文選雙面刃 3死者「皆一刀斃命」

張文闖入誠品南西店砍傷多人。（圖／東森新聞）





台北捷運台北車站與中山商圈19日傍晚接連發生重大隨機攻擊事件，一名27歲張姓男子持刀沿途砍殺無辜民眾，造成4人死亡、11人受傷。警方追緝過程中，張嫌最終在誠品南西店頂樓墜樓，當場身亡，案件震驚社會。

警方指出，事件發生於昨日下午5時24分，張嫌先在捷運台北車站M7出口B1通道點燃疑似自製燃燒物，並投擲煙霧彈製造混亂。期間一名余姓男子試圖上前制止，卻遭張嫌以長刀猛刺，刀刃自左肩刺入，貫穿左肺直達心房，余男當場失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。

張嫌隨後轉往捷運中山站周邊，在站外向路中央投擲多枚煙霧彈後，持刀朝一名蕭姓機車騎士頸部揮砍，導致大量出血。儘管救護人員即刻施救並送醫，仍無法挽回其性命。

犯案過程中，張嫌疑似察覺遭人追趕，隨即逃入誠品南西店，搭乘手扶梯進入賣場樓層，再度對多名顧客展開攻擊。其中，王姓男子胸口遭劃傷，雖未傷及重要臟器，仍因失血過多不幸身亡。警方趕抵圍捕時，張嫌已直奔頂樓並墜樓身亡。

警方調查，張嫌所使用的刀械長約30公分，為雙面開刃設計，屬高危險性刀具，極易造成致命穿刺傷。死者多為一刀致命，顯示其犯案並非臨時起意，而是事前已有隨機殺人計畫。

傷者部分，其中23歲蔣姓男子胸部中刀、32歲汪姓男子頸部受傷，兩人傷勢嚴重，目前仍在加護病房接受治療；另有多名女性傷者分別遭臉部、肩部及腰部劃傷，所幸傷勢相對穩定，仍需住院觀察。警方與專家呼籲，民眾若遇到持刀或具高度危險性的歹徒，應優先保持距離、迅速撤離現場，並避免在缺乏防護與專業訓練的情況下貿然制止，以免造成更嚴重傷亡。

