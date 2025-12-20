隨機砍人震驚台灣！杜汶澤捐所得悼英雄、受害者吐遺言：跟我爸媽說我很愛他們





台北車站捷運站和中山捷運站附近，在下班人流最多時間，發生隨機砍人恐攻案件，多名目擊者拍下過程，也有人上網還原27歲兇嫌張文恐攻過程，傷者喪命與英勇救人模樣令人心碎，讓人感慨萬千，逃生意識也受到關注與討論。這起事件震驚全台灣，美聯社、DW德國之聲、NBC美國國家廣播公司等各國媒體紛紛關注報導，定居台灣的港星杜汶澤則為此捐出所得，悼念英勇阻擋嫌犯而不幸逝世的英雄，暖舉令人感動。

受害者遺言令人心碎

兇嫌張文在最後逮捕過程中畏罪跳樓死亡，共造成含兇嫌在內4死11傷的悲劇，有人直擊救人過程，透過社群傷心寫道，有名受害者倒下後，意識漸失吐露遺言：「記得跟我爸媽說我很愛他們」，另有一名機車騎士遇害，胞姊做完筆錄時悲憤怒吼：「他殺了我弟弟」令人忍不住鼻酸。

目擊民眾還原過程

許多當時在中山捷運站附近誠品南西店內目擊的民眾，也紛紛表示劫後餘生的心路歷程，兇嫌張文全身黑衣、手持長刀，沿路看到單獨的人就砍：「當時他離我們不遠，我親眼目睹他砍了一個人後繼續往前走，甚至走了幾步還停下來回頭看我們的方向」。

有人疑惑兇嫌張文為何沒有整路砍上去，而是要大家讓路他要去頂樓，也有人討論「他好像傷害男生比較多」，並非隨意砍人：「感覺他是另有目的，而不是真心想要隨機殺人（或是只想隨便殺幾個就好）」，犯案動機令人存疑：「移動要道砍了人的話，會影響他前進速度（畢竟如果人不能動了更擋路）」。

百貨店員機靈救命

也有人很感謝台灣有很多機靈暖心助人的店員，以及英勇救人的好心路人 ：「真心感謝那間服飾店全體店員（誠品南西店櫃位店員），尤其是帶著我們躲進更衣室的女店員，她超級無敵帥」、「南西誠品裡的店員都是勇者，謝謝你們鎮定的指揮大家逃生路線」。



誠品南西店則是在案發隔日（20日）暫停營業一天表示：「衷心感謝誠品生活南西全館所有夥伴與同仁，在突發事件發生時，全力配合導引疏散與緊急避難、安撫顧客與讀者，並積極為家長與幼兒、行動不便者等提供幫助！這是幽暗的時刻，感謝大家，讓我們一起感受到勇氣與愛的力量」。

「肉身擋恐攻」不幸身亡

而第一時間在台北車站阻擋兇嫌張文丟多枚擲煙霧彈的57歲余姓男子，挺身而出制止對方行兇卻遭刺身亡，妻子淚憶丈夫時提及「他平時就富正義感、仗義執言」，如今遭遇憾事令人心痛。

台北市長蔣萬安表示，除了捷運公司及相關單位給予全面慰問協助，市府也要對願意挺身而出、富有正義感的民眾，給予最高的肯定，後續將在心理、法律各個層面提供協助。

隨機砍人恐攻事件震驚台灣！港星杜汶澤暖捐所得悼念英雄。圖片來源：FB@杜汶澤

杜汶澤捐所得悼念英雄

定居台灣的港星杜汶澤，也轉發57歲余姓男子「肉身擋恐攻」不幸身亡的新聞，透過FB連續發文心疼寫道：「小杜麵館昨收益不扣成本全數捐給余大哥家屬」、「既然我們僥倖地存活下來，更應該相親相愛，放下對自己和別人的執着，改變世界由改變自己的心開始」，暖心舉動讓網友非常感動。

●造咖關心您

犯罪動作，請勿模仿

衛生福利部安心專線：

1925（24小時）或就近洽詢社區心理衛生中心

