隨機砍人「若在以色列」會怎樣？部落客曝：出手那刻就沒人權

社會中心／綜合報導

北市19日發生駭人隨機殺人案，現年27歲的張文，在台北車站、捷運中山站周遭施放煙霧彈後，利用所持刀械隨機砍殺民眾，造成多人死亡。相關消息與畫面曝光後震驚台灣社會，也讓不少國外網友感到不可置信。對此，生活在以色列的部落客「洛杉磯猶太小街誌」指出，若是該情況發生在以色列，早就會被滿街的配槍人士擊斃，點出張文丟出煙霧彈的那刻，其實就毫無人權可言。













張文在北市街頭施放煙霧彈後，開始隨機砍人。（圖／翻攝畫面）

張文在北市囂張丟擲煙霧彈還砍殺路人，若是發生在區域關係緊張的以色列會有什麼下場？「洛杉磯猶太小街誌」指出，自己的以色列籍先生說：「這傢伙在煙霧散開前，早就被滿街的配槍人士擊斃。」她指出，以色列在2015-2016一年內發生200起持刀攻擊事件。2022年春季有兩個月內發生五起。2023年開戰後，平均一個月發生1-3次持刀或駕車衝撞。以色列人有超高的警覺性，大多數以色列人服過兵役，大家的「肌肉記憶」會在攻擊發生時，沒有槍的平民會抓起雨傘、椅子甚至手上的吉他進行反擊，而武裝人員則會第一時間掏槍。

長年在以色列生活的「洛杉磯猶太小街誌」認為，當犯嫌丟出煙霧彈那刻，就毫無人權可言。（圖／美聯社提供）



「洛杉磯猶太小街誌」表示：「歷史數據顯示，許多孤狼攻擊在5秒到30秒就會被現場人員制止。在台灣，丟擲煙霧彈可能被民眾當成在拍影片，但在以色列，這可是警報聲大響是『最高等級的恐攻預兆』。因為煙霧是為了掩護隨後的自殺炸彈、掃射或持刀攻擊。當嫌犯丟出煙霧彈的一瞬間，他等於沒有人權了，現場所有武裝力量會以最快的速度消滅這個威脅。」最後，她說明自己沒有要比較台灣以色列兩國的優劣，完全是因為國情不同，並說：「願死者安息，家屬傷痛早日撫平。祝福台灣。」

施放煙霧彈在以色列被視為自殺炸彈攻擊前兆。（圖／美聯社提供）







張文隨機砍人「若在以色列」會怎樣？部落客曝：丟煙霧彈那刻就沒有人權

