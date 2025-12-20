隨機砍！張文蹲地丟煙霧彈 持長刀衝人群

張文在台北車站丟擲煙霧彈，再跑往中山商圈，總共釀成四死。（圖／TVBS）

台北連續恐怖攻擊事件造成4死10餘人受傷，通緝犯張文在台北車站及中山站一帶進行無差別攻擊。事件始於19日下午，張文先是四處縱火，隨後在台北車站丟擲煙霧彈並揮刀傷人，接著返回旅館變裝後又在中山商圈繼續犯案，最終從誠品百貨約五樓高處墜樓。整起事件發生在短短一個半小時內，警方正調查其犯案動機及武器來源。

張文跑到中山商圈丟煙霧彈，拿長刀隨機砍人，男騎士中刀，血流不止。（圖／TVBS）

在中山商圈恐怖攻擊現場，張文戴著黑色鴨舌帽和黑框眼鏡，從包包中取出事先準備好的煙霧彈，蹲在馬路中央朝人群丟擲兩顆，隨後亮出長刀。現場民眾看到有人持刀，嚇得尖叫四處逃竄，場面一片混亂，正如張文所預期的，他隨即向人群揮砍。

誠品百貨內的顧客被嚇得紛紛衝出，宛如災難片般所有人只想著往前逃命。第一位被長刀砍中的男騎士，一開始還忍痛往前騎，但因血流不止最終倒臥地上，逐漸失去意識，後來不治身亡。現場傷患眾多等待救援，警方還在尋找衝入誠品的張文，但尚未抓到人時，張文已從約五樓高處一躍而下。

警方還原張文的犯案軌跡發現他早有預謀。19日下午他先是四處縱火，5點26分抵達台北車站M7出口，連丟4顆煙霧彈，一名想要阻止他的民眾慘遭揮刀攻擊身亡。犯案後張文返回旅館，6點33分變裝完畢再次出門，3分鐘後就在旅館前的中山站4號出口大馬路繼續丟擲煙霧彈並揮刀砍人，隨後衝進誠品南西店，6點50分墜樓。

警方已查扣相關彈藥，正在釐清張文的犯案動機及武器來源。他刻意選在人潮眾多的週五下班時段行兇，顯示犯案可能早有預謀。這一個半小時的無差別攻擊，在民眾心中留下難以散去的恐懼。

