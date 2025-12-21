隨機襲擊事件後 網路上逾20則無差別攻擊貼文 3人送辦

北市隨機襲擊事件後，警方統計，網路至少出現廿則「無差別攻擊」恐嚇貼文，三人已依恐嚇公眾罪送辦，另有不少涉案IP在境外，警方將持續循線追查。刑事局統合各警察機關成立專案，高檢署要求各地檢署成立應變小組，防範模仿效應。

偵破的三案，包括張姓男子在Threads留言「原計畫是板南站內…」，在台中市清水被捕，檢方昨聲請羈押禁見。唐姓男子在Threads留言「真的有人做了我想做的事」，在桃園市中壢被查獲；彭姓男子在IG留言「中山砍人不揪」，在新北三重查獲。

廣告 廣告

張是中科工廠作業員，稱只是惡作劇；唐從事服務業，稱沒恐嚇意圖；彭是大學生，由家長陪同到案，稱一時失言，未意識到用詞可能造成他人不安與誤解。

另有Threads貼文稱「主角張文是我兄弟，下個地點是高雄車站」，陳姓男大學生分享貼文並寫「將在高雄車站發生更大的事件」，調查局資安站、高雄市調處鳳山站幹員前天拘捕他，橋頭地檢署命五萬元交保。

檢警調追查該案原始貼文及轉貼者，清查出六個IP，兩個在境外，疑是東南亞國家，四個在境內，均循線追查。

新北市蘆洲一名邱姓男子前天上午於捷運蘆洲線三民高中站出口，當眾大喊「我有槍」，造成民眾恐慌，又涉嫌攻擊到場員警。新北地檢署聲押獲准。彭姓女子昨從高鐵台南站下車後反映「高鐵八三三車次會爆炸」，引發恐慌；警方詢問，彭女竟稱是「算出」，警依恐嚇公眾罪嫌送辦。

刑事局表示，針對涉恐嚇公眾、煽動或宣稱將對不特定人實施攻擊之內容，採取即刻處置、迅速追查。高檢署成立督導應變小組，責成全國各地檢署對於危害公眾安全相關案件，應即時啟動應變及強制作為。警方也呼籲，面對可疑貼文或留言，不要轉傳、不要附和、不要以玩笑看待，以免助長恐慌與模仿效應。

【看原文連結】

更多udn報導

踏入誠品遇張文！她閃了一刀 香港夫婦返回悼念

不敢搭捷運…他老闆吐1句話帥爆 網羨：還缺人嗎

女星紅毯險走光 傳原任慈善節目司儀慘被踢出局

腫麼了？神顏男神｢臉蛋浮腫狀態回不去｣ 粉絲心疼