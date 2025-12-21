隨機襲擊案震撼社會！警政署攜六都警長開視訊會議 提升即時應處能力

內政 部長 劉世芳為貫徹 賴清德 指示，立即於昨日下午至 警政署 署長 張榮興與六都警察局長召開視訊會議。 圖：警政署提供

針對114年12月19日晚間發生於台北市隨機襲擊事件，總統賴清德於昨(20)日至警政署聽取簡報，對於警政署及台北市警察局等相關機關，第一時間都能作出應有作為表達肯定，並指示警政署專案小組應針對歹徒個人背景、犯案動機進行全面深入澈底調查，並持續強化大型活動及人潮聚集處所相關勤務作為。

總統賴清德於昨(20)日至警政署聽取簡報，對於警政署及台北市政府警察局等相關機關，第一時間都能作出應有作為表達肯定。圖：警政署提供

內政部長劉世芳為貫徹賴清德指示，立即於昨(20)日下午至警政署與署長張榮興與六都警察局長召開視訊會議，針對各警察機關於大眾運輸及人潮聚集處所警力運用及轄內近期大型活動警力配置情形進行研議，並要求相關機關及活動主辦單位保全人員及民力納入部署，亦評估各縣市政府警察局警力狀況，由警政署適時調派警力支援，今日並將陸續與其他16縣市政府警察局進行討論，以提升即時應處能力。

警政署也呼籲，社會大眾安心生活、保持警覺，不必恐慌，警察同仁會站在第一線，守護人民的安全，讓民眾生活安心、安心出行。

