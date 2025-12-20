隨機襲擊殺人事件 北檢指派專責檢察官全力偵辦 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

27歲男子張文19日晚間接連在台北車站及捷運中山站無差別隨機攻擊路人，造成4死11傷慘劇，而他最後也從誠品南西百貨5樓墜下，送醫不治；台北地檢署今（20）日表示，已指派專責檢察官全力偵辦，釐清犯罪動機及查，明有無共犯或組織。犯罪被害人保護協會台北分會同步啟動一路相伴被害人關懷機制，維護被害人權益。

北檢表示，案發第一時間獲悉北車有人丟擲煙霧彈之重大刑案，檢察長王俊力立即指派重大刑案專責組主任檢察官曾揚嶺率同檢察官黃冠中到場成立專案小組，並指揮台北市政府警察局封鎖犯罪現場、蒐證及全力緝凶。本案犯嫌雖已自殺死亡，惟檢察官將指揮專案小組儘速查明犯罪動機、有無共犯及組織性存在，以釐清案發原由及確保社會安全。

北檢指出，本案於昨日發生被害民眾及犯嫌死亡情形，北檢立即調派3組檢察官、書記官、法醫師待命隨時辦理相驗，以儘速釐清死因。並於昨日晚間11時完成台大醫院余姓被害人之相驗事宜。另2位被害民眾及犯嫌之相驗工作，亦於今日上午分別在馬偕醫院、新光醫院及台北市第二殯儀館同步進行。

台灣高等檢察署檢察長兼犯保協會董事長張斗輝於昨日第一時間即請台北分會謝主委、志工及律師到場陪同家屬相驗，一路相伴給予關心支持，並提供法律上的協助，對於傷者部分，也安排往慰問關心，以維護被害人家屬之權益。

另今日上午另2位被害人相驗，犯保台北分會亦請專責律師及志工到場陪伴關懷家屬，後續再協助被害家屬申請犯罪補償金、心理輔導、生活重建及經濟支持等事宜。

照片來源：翻攝畫面

