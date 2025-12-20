隨機襲擊殺人事件 犯保協會啟動即時關懷 7

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

27歲男子張文19日晚間接連在台北車站及捷運中山站無差別隨機攻擊路人，造成4死11傷慘劇，財團法人犯罪被害人保護協會台北分會接獲台北地檢察署及台北市政府警察局中正一分局通報，台灣高檢署檢察長兼犯保協會董事長張斗輝在第一時間已指示台北地檢署深入查明殺人動機、有無共犯及保全證據等偵查作為，並啟動一路相伴即時關懷服務機制。

犯保協會表示，台北分會接到董事長張斗輝指示，立即聯繫由專員及保護志工組成「一路相伴即時關懷」小組，並安排律師，第一時間共同投入關懷陪伴及提供協助，對於適用犯罪被害人權益保障法之保護服務對象將提供相關權益保障及保護服務。

張斗輝也在今天上午，會同犯保協會總會及台北分會人員前往醫院探視死者家屬，表達政府及犯保協會關懷慰問之意，致贈家屬慰問金及提供關懷包，並將安排犯保律師及心理師全力協助家屬後續法律、家庭及心理上的需求；張斗輝也分別前往醫院探視傷者，表達關心與慰問。

犯保協會台北分會安排犯罪被害死亡者之家屬，以及符合犯保法的重傷被害人有主責專員及志工，並以一案一律師方式，一路相伴提供家屬關懷陪伴、心理支持、權益告知及法律訴訟上之協助。

犯保協會表示，依據犯保法提供權益保障及保護服務措施包括法律協助：本案犯罪行為人已死亡，刑事部分，將由檢察官進行偵查程序，為保障被害人家屬法律權益，犯保協會依犯保法規定調查犯罪行為人財產資料。

申請補償金：依據犯保法第50條規定，因犯罪行為被害致死亡者之遺屬、致重傷者，得申請犯罪被害補償金，犯保協會後續將協助3名死亡被害人遺屬及符合犯保法規定之重傷被害人，向台北地檢署提出犯罪被害補償金之申請，依犯保法規定，遺屬補償金為新台幣180萬元，重傷補償金依重傷程度為80萬元至160萬元。

心理輔導：本案的發生造成家屬極大悲傷及心理創傷，犯保協會將評估家屬的需要，安排犯保心理師提供諮商輔導服務，協助心理創傷復原。生活重建及經濟支持：犯保協會將安排主責專員及保護志工進行長期家庭關懷，如因本案造成家庭經濟上的影響，也將提供經濟支持援助，陪伴被害人家屬走過後續的家庭復原之路。

受傷者協助：有關傷者部分，犯保協會提供關懷並追蹤了解傷勢情形，如有符合犯保法規定之重傷程度者，犯保協會將依犯保法規定提供法律、經濟、心理、醫療照護等相關協助。

召開說明會：為提供犯罪被害人及其家屬明確而完整的權益資訊，犯保協會將安排召開說明會，保障資訊獲知權，由犯保協會人員、律師、心理師說明相關保護服務、法律訴訟權益及心理照顧等內容，並對被害人或家屬相關問題提供說明。

