隨母入監兒童照顧有缺失 監院糾正矯正署及社家署

女性受刑人入監服刑，可能遭遇幼兒無人照顧、必須帶入監所的情況。不過，監委根據一名服刑的女性移工陳情，調查發現監所沒有依法保障這些幼兒的權益，而且並非個案，是制度性問題。

監察委員王幼玲說：「對於孩子的健康是不利的影響，你媽媽就是要背著孩子吃飯，背著孩子做作業，沒有辦法可以把他放下來，讓他有活動的空間。」

監委表示，監所空間不足，場地高度擁擠、幼兒照顧不周，營養也不夠，認為法務部矯正署和衛福部社家署都有缺漏，提案通過糾正案，要求行政院督促全面檢討。

衛福部社家署長周道君表示，「糾正案的內容，我們看到之後，會逐項來跟監察院做回覆跟說明，那該檢討的部分，我們也會來做一些檢視。」

法務部矯正署副署長劉明彰則回應，「尊重監察院的調查結果，持續秉持兒童最佳利益、督導各矯正機關，以提升育兒環境跟處遇品質。」

專家分析，隨母入監有許多考量，包括子女未滿3歲，由女性受刑人提出申請，如果沒有親友可以照顧、沒有機構可以安置，基於幼兒最佳利益判斷上，只能隨母入監。

兒福聯盟政策發展處副處長李宏文指出，「參照其他先進國家的機制，以英國來講，他有訂一個叫做母嬰單位，就是適合母嬰單獨居住的空間，關照到孩子的最佳利益，甚至這樣的空間可能坪數比較大，裡面空間的設置也比較Colorful一點，比較繽紛多彩，比較適合兒童成長。」

根據法務部統計，每年隨母入監的人數維持在百人上下，像是2023年有115人，2024年則為93人，今（2025）年上半年已經有55人。

兒福團體認為，孩子3歲前， 母親還是最好的照顧者，建議官方可以參考國外的監所執行情況，和民間資源加強合作，找尋對這群幼兒最好的措施。