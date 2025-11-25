隨母入監幼兒照護失當 監察院糾正矯正署、社家署
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
NGO民間團體轉介外籍移工母親向監察院陳情，監察院調查後，發現未依法保障隨母入監兒童權益一事非個案，而是制度性問題。桃女監在處理隨母入監兒童照護方面涉嚴重失當，監院糾正矯正署及社家署。監委王幼玲、高涌誠指出，攜子入監制度核心應為「幼兒最佳利益」，應補足營養、遊戲與發展評估資源。
監察委員王幼玲、高涌誠今（25）日表示，糾正原因是未依法共同保障隨母入監兒童權益，未落實聯合國兒童權利公約所揭示，對於需要特別保護幼兒的適足營養權、健康權及遊戲權，未連結適足資源入監，影響兒童權益甚鉅。
2位監委調查發現，桃園女子監獄在攜子入監幼兒的照顧、空間、營養、活動及跨部會責任分工上，都存在重大缺失；由於法務部與衛福部在幼兒最佳利益判斷、資源配置與場域管理上責任不清，導致長期無法落實《兒童權利公約》規範。為此，監院通過糾正法務部矯正署及衛福部社會及家庭署，要求行政院督促進行全面檢討。
監院指出，本案源自民間團體協助一名印尼籍移工母親陳情，表示其攜子入監後，因語言不通而無法理解監規，也難以反映需求。被要求長時間揹抱幼兒，孩子哭鬧時也缺乏協助，此為差別待遇。
監委立案調查後發現，該情況並非單一個案，而是現行制度下的普遍現象，外籍受刑人因語言弱勢，處境更為艱難，主要包括：場地超收與照護配置失衡、幼兒活動與遊戲時間不足、幼兒飲食內容單一與營養失衡、入監兒童發展評估未落實，以及缺乏包容友善幼兒的環境。
監委表示，調查發現桃園女子監獄親子園地兒童容額上限是21名，於113年已有6個月超過容額上限。但是親子園地同時容納了31至44名一般受刑人，共用空間，導致場地高度擁擠。調查委員無預警履勘時，實際觀察到親子區域缺乏空間，使幼兒活動範圍受限；甚至無法容納幼兒的餐桌椅，受刑人要背著孩子吃飯。有母親向調查人員表示：「小孩哭的時候，我找不到一個能安撫的位置，只能站在走道或角落。」
會走路幼童每週僅能申請安排3次、每次10分鐘戶外活動，總計每週30分鐘。調查顯示，幼兒必須輪流使用設施，實際可使用時間可能更短。不會走路的幼兒，或因陌生環境而黏著母親者，則無法參與任何戶外探索。有受刑人表示：「我們知道孩子需要戶外活動，但排不到、也不能帶出去。」
幼兒餐食多以白粥與少量蔬菜丁為主，蛋白質來源不足，需要受刑人自費購買副食品。沒有經濟資源的母親表示：「有時候煮得很稀，撈不到米。」另有受刑人反映孩子因缺乏咀嚼練習而發展變慢。監委表示，113年上半年48件評估中，僅2件使用兒童發展檢核表。調查顯示，有幼兒疑似發展遲緩，但入監後未獲後續早療或醫療協助。受刑人表示：「很多資料我也看不懂，不知道能找誰。」
監委指出問題，未設置適合母親安撫幼兒的空間，對於會啼哭的幼兒，受刑人必須背著作業，或必須於通道或公用廁所安撫幼兒，受刑人反映通風設備有限，環境悶熱，使夜間照護更顯困難。總體而言，場舍對孩子不安哭泣時的處遇措施及戒護管理，造成親子心理負擔及壓力。
王幼玲、高涌誠強調，攜子入監制度核心應為幼兒最佳利益，但是監所的保育員和兩歲以上幼兒收托幼兒園皆仰賴民間單位贊助，法務部與衛福部在責任劃分、空間規畫、營養標準、人力配置及發展評估等面向均未形成一致機制。因此，監院通過糾正法務部矯正署及衛福部社會及家庭署，並請行政院督促相關部會檢討跨部會整合，挹注資源，以確保幼兒能在安全、健康且具基本發展機會的環境中生活。
照片來源：監察院
英媒曝台投資美4000億美元 國民黨團轟黑箱、要求政府一週內說明
