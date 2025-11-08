隨波逐流「傷痕」換「勳章」！ 漂流木超人逆境磨出光芒
屏東青年潘辰皓的人生宛如漂流木般飄泊不定，從10歲起便肩負家計，在八八風災後因緣際會開始漂流木藝術創作，徹底改變了他的命運。潘辰皓將漂流木拼湊成栩栩如生的藝術品，不僅找到了自我價值，更看見自身與漂流木相似的命運軌跡。如今他的作品不僅獲得高價收藏，他更走進校園分享生命故事，幫助與他有相似經歷的孩子找到人生光芒，將生命中的傷痕轉化為閃亮的勳章。
潘辰皓創作的漂流木藝術作品包括振翅昂首的仙鶴和奮力躍出水面的大鯨魚，每件作品都栩栩如生，全部由漂流木拼湊而成。他表示，有些創作靈感來自偶然，例如製作女巫作品是因為剛好在收集素材時撿到一頂帽子。
在從事漂流木創作一段時間後，潘辰皓發現自己的人生與漂流木有著相似之處。他認為，就像木頭經歷過各種挫折後仍能修復自己，人生中遇到的傷痕若能修復，便能成為身上最美的疤痕。
潘辰皓童年家境貧困，一家人四處漂泊。作為長子，他從10歲起就必須幫媽媽買菜備料，成長過程中一直需要一邊打工一邊讀書。高職時他選擇就讀汽修科，希望能有一技之長。然而，八八風災後大量漂流木沖到海邊，意外改變了他的命運。
第一次接觸漂流木時，潘辰皓只是想幫媽媽做花架，但他感覺漂流木與自己的生命很相似。後來，他開始用漂流木製作各種動物，並將作品擺放在媽媽餐廳門口的台一線上。一位伯樂出現並一口氣買下所有作品，讓他意識到漂流木也能重獲新生，同時發現做自己喜歡的事情能帶來心靈的愉悅。
隨著漂流木資源逐漸枯竭，潘辰皓曾面臨創作瓶頸。在這段困難時期，他將情感轉化為文字，再將文字融入作品中。他創作的「魚你的事」系列共12件作品，代表著自己身體與內心的對話，成功打動了許多人心。有陌生人私訊他表示，看了他的作品後流淚一小時。這套作品最終被一家科技公司以百萬元價格收藏。
潘辰皓的努力開始獲得回報，他的母校將他的作品放在顯眼位置，他也經常受邀到校園演講，希望能為偏鄉孩子帶來新的希望，擴展他們對未來的想像。此外，他還在不同藝術節擔任駐村藝術家，將作品與當地風情成功結合。
雖然潘辰皓只有30多歲，但他的人生經歷就像漂流木一樣，雖然一路走來跌跌撞撞，但這些傷痕最終都成為了他引以為傲的勳章。
更多 TVBS 報導
天氣／鳳凰颱風「路徑變了」！6縣市雨最猛 大迴轉衝台灣
王子疑「裸擁粿粿照」瘋傳！名嘴對比同衛浴設備 徵信社說話了
天氣／鳳凰颱風「恐直接登陸」！強風豪雨虐台 影響最劇時間曝
天氣／鳳凰颱風要北上了！3縣市「暴風侵襲率破6成」豪雨灌全台
其他人也在看
賴政府：總預算卡關沒關係、年終獎金2月6日入帳
行政院人事總處10月2日公告「114年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，明定年終工作獎金發給日期為115年2月6日一次發給，軍職人員部分則由國防部視實際需要另訂發給日期。儘管立法院針對明年度中央政府總預算遲遲未付委審查，但官員受訪時表示，總預算如屆時未三讀，也不會影響入帳日期。中天新聞網 ・ 10 小時前
金馬62／張震紐約街頭狂奔！遇外送員「暖心關懷」差點報警
金馬62／張震紐約街頭狂奔！遇外送員「暖心關懷」差點報警EBC東森娛樂 ・ 11 小時前
本土豬解禁！賴清德開吃滷肉飯、刈包 籲民眾守護台灣味
非洲豬瘟病例沒有往外擴散，15天的禁運禁宰管制在昨天解禁，總統賴清德今（11/8）日在社群分享影片，表示滷肉飯、刈包、肉圓、貢丸湯等熟悉的台灣味，都是用好吃的台灣豬做成，未來要請國人繼續努力守護台灣豬，不要從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，政府也會全力防疫。太報 ・ 10 小時前
富強鑫前10月營收40億元年增12% 物理發泡機台助攻毛利、獲利精進
富強鑫 (6603-TW) 公布 2025 年 10 月合併營收 4.42 億元，月減 21.48%，較去年同期成長 30.97%；累計前 10 月合併營收 40.74 億元，年成長 11.63%鉅亨網 ・ 12 小時前
防非洲豬瘟！卓榮泰令「邊境查驗零信任」：別因看起來古意就可隨便進出
台中一處養豬場10月下旬爆出非洲豬瘟案例，經過15天禁宰禁運、清消圍堵措施後，所幸疫情並未擴大，禁宰禁運令也在近日解除。行政院長卓榮泰今（8）日前往桃園機場視察邊境防疫措施時表示，X光與人工查驗至少要加強20%，「對進出的所有國人，不客氣地講，我要拜託大家採取『零信任』的態度，不要因為看起來比較古意（老實），就讓他隨隨便便可以進出。」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
聯手萌娃出擊做公益 新北消防猛男月曆開放預購
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市消防局消防猛男形象月曆，將由全家便利商店獨家販售，也將自今（8）日上午10時起，開放預購至明年1月31日晚間12時止。售價為新台幣119元，取自消防報案專線「119」的諧音。民眾可透過「全家」App中的「隨買預約取」功能購買，銷售所得扣除必要成本，將全數捐贈「新北市好日子愛心大平台」，用於公益用途。 新北市消防...匯流新聞網 ・ 10 小時前
《舊金山美容院》早餐店小開章廣辰「降格」店長 連晨翔化身梟雄
連晨翔在《舊金山美容院》最新一集中，為了呈現江之浩擁有闖蕩江湖的豐富經歷，不僅穿上無袖背心，從下午一路拍攝武打戲到晚上，飛踢、扭打、自高處跳下等動作場景樣樣來，渾身是汗！連晨翔更透露自己年輕時曾跳過八家將。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 12 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 19 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 6 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 14 小時前
不倫王子慘了！粿粿遭爆被經紀公司除名解約 經紀人「真實反應」曝
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。如今網路瘋傳粿粿已遭經紀公司好看娛樂除名解約，對此經紀公司沒有回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 9 小時前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前