隨租隨還好處多 收費制待整合
共享機車近年在台灣快速竄起，外界普遍認為是短程通勤最佳利器，但有不少民眾抱怨共享機車安全帽發臭、車況不佳、密度太低或收費機制不一，降低使用意願，使業者永續經營成為一大考驗。學者認為，營運管理上，各業者行之有年不斷優化，但收費機制則需整合。
許多使用共享機車民眾認為優點在於隨租隨還，比如出遊、通勤時不必候車、看時刻表，比大眾運輸更有彈性，對於需要長期使用的無車族，買1輛機車至少得花費4、5萬元，使用共享機車能節省購車、保養和稅金等開銷。
但共享機車也有不少問題，租借者最常反映安全帽臭氣沖天，也有人抱怨車況不佳、各家收費不同，甚至覺得車輛密度低，只有都市區域才找得到車輛。另外，共享機車採「隨借隨停」模式，容易造成特定路段，或停車格被長期占用，且違規亂象多，諸多怨言也讓民眾使用意願降低。
全台共享機車主要業者包括WeMo、GoShare與iRent。業者們認為常見挑戰，包括車輛多半是短程使用，導致車輛、配件損耗快，必須頻繁投入檢修，營運成本與人力調度壓力高；交通違規或事故發生後，責任認定、保險理賠流程，往往牽涉多方，常常是一大考驗。
逢甲大學運輸與物流學系助理教授黃彥斐說，營運管理上，各家業者行之有年不斷優化，像是共用安全帽疑慮，有推出香氛、拋棄式帽套；占用車位、違規停放則透過租借停車場、強制在合法停車格拍照歸還來應對，服務品質有逐年符合大眾需求。
至於共享機車保險制度，黃彥斐則建議可參照YouBike，收費機制則需要整合，提高民眾使用誘因，共享機車才能永續經營。
