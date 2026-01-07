隨袋徵收政策成效佳 桃園機關學校市場垃圾減量26%

桃園市長張善政肯定環保局在「機關學校市場」隨袋徵政策推動之初，積極與各界溝通。圖：市府提供

桃園市長張善政今（7）日上午主持市政會議時表示，市府自去（114）年12月起試辦「機關學校市場」隨袋徵收，並於今年1月1日正式實施，對象包含政府機關、高中職以下學校及公有市場。其中，試行的一個月期間，每日垃圾減量逾33公噸、減量幅度近26%，相當於減少四分之一垃圾量；資源回收量亦同步成長25%，顯示垃圾減量與循環利用相輔相成。

張善政肯定環保局在政策推動之初，積極與各界溝通，並參採學校反饋制定指引，依需求提供適宜的垃圾袋規格及數量，同時簡化相關作業流程，讓政策發揮最大效益。

張善政也提到，農曆春節將至，垃圾量預估將大幅增加，期勉環保局於關鍵期間持續應變，完善相關配套措施，確保隨袋徵收政策穩定推行，將桃園打造為更永續進步的城市。

