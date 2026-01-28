隨身包藏毒露餡 萬華警強勢制伏送辦

圖說：發言人臺北市萬華分局龍山派出所副所長楊越然。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市萬華分局龍山派出所員警於114年12月2日晚間執行勤務時，在萬華區西園路一段上發現一黃姓男子因行跡可疑，遂上前盤查。

於盤查過程中員警經黃男同意搜索後，於其隨身背包內發現袋狀物一小袋及小玻璃球一個，黃男見事跡敗露，向員警求情不成，試圖搶回小玻璃球，員警見狀立即制伏黃男，經詢問犯嫌坦承持有安非他命不諱，全案依妨害公務、毒品危害防制條例移送臺灣臺北地方檢察署偵辦。

萬華分局強調，吸食毒品不僅危害個人健康、威脅性命，且容易衍生出其他暴力犯罪等治安問題，呼籲民眾提高警覺、拒絕毒品，如有相關線索，請主動向警方通報，攜手打造安全、健康的生活環境。