隨身攜帶密錄器！郵局偷拍妙齡女裙底風光 色男遭判4月徒刑

記者楊忠翰／台北報導

潘男在郵局偷拍短裙妹裙底風光遭判4月徒刑。（圖／資料照）

新北市1名潘姓男子，去年9月10日下午時分前往某郵局，瞥見1名身穿短裙的妙齡女子小萱（化名），他頓時色心大起，持密錄器拍攝對方裙底風光；小萱察覺潘男離自己很近，仔細一看竟發現對方在偷拍，他立刻大聲呼救，警方循線逮捕潘男，並在他的手機找到多名被害女子影像，遂將潘男依法送辦；台北地院依妨害性隱私及不實性影像罪判潘男4月徒刑，得易科罰金。

檢警調查，去年9月10日下午時分，小萱前往新北市某郵局洽公，潘男見她身材姣好又穿著短裙，遂將隨身攜帶的密錄器，放到對方裙底偷拍內褲，所幸小萱及時發現並呼救，潘男則趁隙逃離現場；警方調閱監視器畫面追查，循線前往潘男住家逮人，並在他的手機發現多名女子裙底風光及私密影像，遂將潘男依法送辦，檢方偵結後將他起訴。

廣告 廣告

法官認為，潘男為了滿足一己私慾，趁小萱洽公時偷拍性影像，明顯侵害其身體隱私部位，迄今未與小萱達成和解，亦未獲得對方原諒；考量潘男犯後坦承犯行，遂依妨害性隱私及不實性影像罪判他4月徒刑，得易科罰金12萬元。

更多三立新聞網報導

硫化氫濃度超標！北投溫泉池2工人慘亡 勞檢出爐勒令停工

工作到一半沒聲音！2清潔工掃溫泉池中毒亡 民宅管家稱6年來首例

硫化氫濃度超標！打掃溫泉池突暈倒昏迷 男女清潔工送醫不治

驚悚畫面曝光！BMW撞對向車再撞機車 女騎士等紅燈遭撞飛命危

