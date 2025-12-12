隨身行李超重怎麼辦？網紅公開「4大實測秘訣」10年旅遊從沒被秤重過

隨身行李上機前若被秤出超重，則要收取額外費用。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

對許多旅客來說，面對托運行李的高昂費用、落地後等待行李的麻煩，以及行李在運送中遺失的風險，出國時只有一件隨身行李可能反而更省心。不過許多人不知道的是，大部分航空公司其實對隨身行李也有重量限制，若是超重仍有可能被收取額外費用，甚至被要求強制托運，就有一名網紅分享她10年來從未被要求秤重隨身行李的秘訣，意外引發熱議。

專門開箱美容、旅遊與生活日常的TikTok網紅托瓦爾（Melissa Tovar）曾拍過一支影片分享如何只帶隨身行李旅行，托瓦爾表示，她過去10年都只帶隨身行李出國旅遊，而且從未被航空公司員工攔下要求秤重，並在影片中提供幾個做法。首先，托瓦爾總是先線上辦理登機，提前拿到登機證、抵達機場後就可直接前往安檢，而線上報到除了流程方便，還能避免在機場報到櫃檯辦理登機手續時，可能會被地勤人員要求秤重隨身行李。

另外，如果旅客帶著隨身行李和托運行李來到櫃檯報到，則地勤人員會要求2個行李都要秤重，而托瓦爾也提供解法，若有同行旅伴，旅客可先將隨身行李交給旅伴保管，再單獨托運大件行李，這樣地勤就不會看到隨身行李。不過托瓦爾也強調，這個方法不一定對所有航空公司都有效，而且在登機口還是會有機會被要求秤重：「雖然我從未遇過，但就像我說的，還是會有風險。」

托瓦爾也提供能夠減輕隨身行李重量的做法，首先是「枕套法」，多數航空公司允許旅客攜帶私人枕頭，而旅客就可以找一個空的枕頭套，把隨身行李裡的衣物塞進去：「我通常會放外套或毛衣等體積大的衣物，這樣能有效減輕行李的體積與重量。」另一個方法是「改裝頸枕」，與上述做法類似，旅客可以先把頸枕裡的棉芯取出，改放襪子、內衣褲等體積小、又柔軟的衣物，填進頸枕裡仍然可以保持舒適度。

PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友紛紛分享自身經歷：「我讓他們在登機前秤了一下我的行李，所以很遺憾，這種方法並不總是有效」、「我在希臘的時候，飛回家的航班上他們還是會秤行李，超重的行李會被拿去托運，還好他們沒收我們錢，所以有時候我在想，如果頭頂的行李架滿了，他們可能還是會把一些行李拿走托運」、「我的隨身行李總是超重，看來網上辦理登機手續是關鍵！」



