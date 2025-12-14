隨身行李超重？網紅靠2招「10年沒被要求秤重」 傳授零成本秘訣

網紅透露可利用線上報到登機，避免地勤秤重隨身行李。（示意圖，photoAC）

許多旅人為了避免高昂託運費、漫長等候取托運行李，以及行李遺失風險，選擇只帶一件隨身行李，輕裝上陣出國。然而，不少人忽略多數航空公司對隨身行李也有嚴格的重量規範，一旦超標，仍可能面臨罰款或被強制轉為託運。一位人氣網紅揭露了她十年來隨身行李從未被要求秤重的「神祕絕招」，引起不少網友興趣。

這位專門分享美妝、旅遊與生活日常的TikTok網紅托瓦爾（Melissa Tovar），透過一支影片大方分享了她的輕便旅行心法。托瓦爾表示，她十年來堅持只帶登機箱，且從未被地勤人員攔下「刁難」。她的首要訣竅就是線上報到。藉由提早取得登機證，就能直奔安檢區，完全繞開機場報到櫃檯，避免地勤在辦理託運手續時，順帶檢查和秤量隨身行李的機會。

廣告 廣告

托瓦爾進一步提供「分割戰術」，若必須託運大型行李，又擔心隨身行李超重被一同秤量，旅客可以先將隨身行李暫時託付給同行夥伴。等自己完成大件行李的託運手續後，再回頭接過隨身行李，這樣一來櫃檯人員便不會在現場目睹你的兩件行李。雖然托瓦爾承認，這套方法並非對所有航空公司都百分之百奏效，且在登機口仍有抽查的風險，但她強調自己從未因此被抓包。

除了流程上的技巧，托瓦爾也分享了2招實體的「行李減重術」。第一招是枕套妙用，由於多數航空公司允許旅客攜帶私人物品如枕頭，她會找個空的枕套，將佔空間的大件衣物（如外套、毛衣）塞入充當枕頭，既減輕了隨身行李的負擔，也巧妙利用了規定。第二招則是頸枕改造，旅客可以將旅行頸枕內的填充物取出，換成襪子或內衣褲等柔軟的小件衣物，這樣既能保有頸枕的舒適度，又能增加額外的隱形收納空間。

影片曝光後，留言區湧入了大量過來人的經驗談，部分網友指出：「我的慘痛經驗是，在登機口還是被要求量重量了，所以這招不能說百分百管用」。也有人分享了另類的猜測：「我在希臘返航時就被盯上了，超重行李雖然被要求託運，但還好沒有額外付錢。猜測是不是怕機艙上方的置物空間不夠，才會把部分手提行李抓去託運？」最終，許多經常與重量規定搏鬥的旅客都心有戚焉地表示：「我的登機箱老是超重，看來這套秘訣的靈魂就是提早在網路上辦理報到」。

更多鏡週刊報導

仁川機場驚魂！中年男和地勤起口角竟喊「行李有炸彈」 結果被捕了

他行李塞滿96個保險套 飛哥倫比亞「因1原因」慘遭拒絕入境

回國入境注意！機場防疫加嚴 研議「取消免檢疫通道」擴大X光掃描行李