隨車員涉毆特教生遭停聘 蔣萬安下令校長送考核會

台北市某特教學校一名隨車員涉嫌毆打6歲學童，校方透過教育局表示，得知後已啟動校安通報並保留監視影像，經確認隨車員有不當行為後立即終止聘僱，教育局也派員調查，強調若查有疏失必依法究責。台北市長蔣萬安也親自下令，即刻將校長送考核會懲處。

受害家長今日與民進黨台北市議員林延鳳在議會開記者會，他表示小孩於10月16日搭校車返家時，發現其腿部出現紅腫，事發後至今孩子不願再搭校車，家長會隔天雖向校方反映，但直到10月27日報案並前往學校查看校車監視器後，隨車員才承認不當行為。家長控訴，事情已有答案，但北市府仍以官方說法表示「正在調查中」，質疑家長是否能得知調查結果。

對此，校方透過教育局回應，事發隔天接獲反映後已進行校安通報，並保留監視影像，確認不當行為後即終止聘僱，並向學童及家長表達歉意，同時，也已召開校事會議，委任外部專業人員組成調查小組，從速從嚴處理相關違失，並提供爭議影像給警方調查；校方強調，已啟動被害人保護措施，檢討隨車人員管理制度與流程，全面加強特教學生安全與親師溝通。

教育局則表示高度重視此案，第一時間已介入調查、派督學入校檢視學校行政處理程序，強調會從嚴從速調查，後續若查有疏失，必依法究責，絕不護短，教育局會與家長站在一起，持續督導學校，守護幼生權益。針對該案，台北市長蔣萬安親自下令，即刻將校長送考核會懲處。

