隨黃國昌訪日 吳皇昇獲徵召參選中市議員機率大增

吳皇昇隨黃國昌訪問日本。 圖：吳皇昇/提供

[Newtalk新聞] 曾經在藍白執政縣市都擔任過政務官的逢甲大學專技助理教授吳皇昇，今（25）日在臉書公布，隨同民眾黨及黃國昌主席出訪日本。吳皇昇已經在9月間申請加入民眾黨，他個人亦證實對代表民眾黨參選台中市北屯區市議員，抱有相當大的期待。地方政壇認為，吳皇昇這次隨同黨主席出訪，對他獲得提名更是大大加分。

吳皇昇表示，這次出訪對他而言格具意義，除了感謝民眾黨的肯定，有機會跟青年夥伴一同出訪，也更想透過此次任務向日本取經，帶著台灣當前最迫切的課題，來向同樣面對地緣政治風險與社會結構轉型的鄰居尋找答案。

吳皇昇表示，從執政聯盟到在野黨團，從戰略智庫到首都治理機關，看見日本政壇正在經歷政治的重組與磨合。這對同樣處於關鍵時刻的台灣而言，是極具啟發性的他山之石。不只關注表層的口號，更想深入探究那些決策背後的取捨、政治現實的折衝，以及官僚體系如何應對變局。

吳皇昇的政治工作資歷包括擔任前台中市議員林汝洲助理、台中市副議長顏莉敏研究室主任、江啟臣競選台中市長幕僚、盧秀燕市長競選總部發言人、台中市政府新聞局長、台中市政府研考會主委及新竹市政府行政處長，目前擔任逢甲大學技專助理教授、東海大學兼任講師。

吳皇昇表示，他來到台中市工作後一直住在北屯區，曾經是市議員陳成添的鄰居，包括到新竹市工作期間也每天通車，天天都回台中住，對於北屯區的發展相當關心。

北屯區市議員扣除選上立委的黃健豪，現任市議員陳成添、曾朝榮都不再競選連任。藍營中已表態的新人中，屬於盧秀燕子弟兵的市府運動局專員吳宗學已獲陳成添系統支持，市黨部前發言人許育璿可望獲得黃健豪及江啟臣系統的奧援。吳皇昇獲得民眾黨提名機率相當高，這三人已成藍白陣營新人中的三強。

