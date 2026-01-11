隨 緣（組詩）／夏俊山

夏俊山

一

心有山水聽鳥鳴，身隨雲影步閑庭。

靜裏烹茶觀葉卷，閑中翻書對燈明。

不悲不喜不執著，無嗔無怒無癡纏。

縱使世間多紛擾，我自隨緣度流年。

二

山間清泉自成韻，不慕江河向東行。

石上青苔歲歲綠，窗前梅花年年新。

花開花落皆天意，潮去潮來任世情。

莫歎人生多苦短，萬事隨緣心澄明。