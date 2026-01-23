險些波及行人！三立採訪車撞進彰化銀行 驚悚監視器畫面曝光

記者楊忠翰／台北報導

三立電視台採訪車突然失控衝進彰化銀行。（圖／翻攝畫面）

台北市中山區驚傳嚴重事故，23日下午3時10分，1部三立電視台採訪車，行經一江街及南京東路二段口，因不明原因衝進彰化銀行吉林分行，由於撞擊力道強大，不但將提款機直接撞爛，還造成10人輕重傷，監視器畫面也隨之曝光。

根據監視器畫面顯示，該部採訪車高速通過一江街及南京東路二段口，面對前方正在通過斑馬線的行人，司機只好將方向盤往右打，結果整部車衝向彰化銀行，不但直接撞毀提款機，還直接撞破銀行正面牆壁，有機車遭到撞擊後噴出，險些砸中路過民眾，現場一片狼藉。

三立電視表示，今天下午3時許，本台採訪車於前往採訪途中發生重大交通事故，造成民眾受傷及彰化銀行分行設施受損，三立電視深表歉意，並將負起應盡責任。

三立電視指出，目前首要工作是確保傷者獲得妥善救治。本台已立即派員前往醫院慰問關懷，並將全力協助傷者及家屬所需之醫療照護與後續處理；對於本次事故造成之人員傷害與相關損失，本台將依法律規定辦理賠償與相關責任事宜，請傷者與家屬安心療養。

關於事故發生原因，本台將全力配合警方調查，釐清相關事實。同時，內部已即刻成立專案小組，全面檢視採訪勤務與用車管理流程，並同步盤點車輛安全維護及駕駛出勤管理機制，強化風險控管，確保採訪作業安全。

三立電視再次對本次事故造成民眾受傷與財產損害，表達最深歉意。

