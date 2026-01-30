險刺破主動脈！遭砍12刀割頸女老師傷勢曝 丈夫憂：去年才原諒兇嫌勒頸

記者潘靚緯／彰化報導

63歲李姓土風舞老師遭35歲張男持刀追砍，身中12刀，頸部傷口血流如注。(圖／翻攝畫面)

台中一名35歲張姓男子，昨(29)日上午8點持刀砍殺李姓土風舞老師，行兇後逃逸走上國道闖入車道，遭車輛撞擊雙腿骨折重傷。李姓女老師逃脫送醫後，發現全身有12處刀傷，頸部10公分傷口非常深，差點傷到頸動脈，經過長時間手術後送往加護病房觀察。女老師丈夫表示，去年張男就曾在眾目睽睽下，徒手勒住妻子的脖子，但因家屬求情，才放棄提告打算原諒張男，沒想到這次妻子差點命喪張男手下，讓家人相當恐懼。

廣告 廣告

女老師負傷赤腳逃跑向路人借電話打給家人求救，經緊急送醫手術，目前仍在加護病房觀察。(圖／翻攝畫面)

張姓男子犯案前，在IG發布4千多字長文，自曝殺人動機是因為種植火麻被抓，被依毒品罪重判，上訴最高法院遭駁回，加上住家附近公園噪音、亂停車問題，投訴勸導都沒用。看準土風舞班每天早上都會到公園籃球場練習，竟在毒品案發監執行當天早上8點，帶著2把刀朝李姓女老師割頸追砍。

李女被砍傷後奮力逃脫，摀住傷口逃往附近工廠求救，過程中向路人借手機打給丈夫及兒子求救，由於李女頸部傷口血流如注，讓民眾看得膽顫心驚，擔心李女不斷說話恐加重傷勢，但李女仍把握時間對兒子喊話：「快點來，媽媽快死了！」。送醫後發現李女全身被砍了12刀，差點傷及頸動脈，經過6小時以上手術才穩定傷勢，送進加護病房觀察。

李姓女老師教土風舞多年，在地方上相當活躍。(圖／翻攝畫面)

李女丈夫表示，兇嫌去年也因嫌跳舞音樂太吵，才用手勒住妻子脖子，不顧在場還有其他人，由於對方家屬不斷求情，他們才決定要原諒兇嫌，沒有提出告訴，沒想到這次竟然持刀砍傷妻子，差點喪命，也擔心若兇嫌日後出獄，恐怕會挾怨報復，目前只希望妻子傷勢能順利康復，這次絕對要讓兇嫌付出應有代價。

女老師每天都會帶土風舞班在籃球場跳舞，疑似音樂聲激怒兇嫌。(圖／翻攝畫面)

更多三立新聞網報導

台中騎士買消夜遭追撞 狂刷一排7機車全倒！肇事駕駛嚇壞：太疲勞恍神

「法國空運」精裝書藏玄機 塞18包搖頭丸偷渡闖關 36歲男領貨秒被逮

獨家／發監前50分犯案！台中割頸男砍人「發IG預告」 衝國道被撞雙腿斷

不滿種火麻被判刑！割頸男激憤求助高大成「平反申冤」 對話內容曝

