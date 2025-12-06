險喪命！宜蘭24歲警執勤遭撞重傷送醫 林國漳發聲了

即時中心／潘柏廷報導

副總統蕭美琴昨（5）日下午在民進黨宜蘭縣長參選人林國漳陪同下，視察宜蘭礁溪「淇珍御果友善農場」關心當地金柑產業後，前往頭城移動；豈料，一名24歲林姓員警晚間在執行交管勤務時，慘遭一台黑色廂型車突然偏向撞擊，由於傷勢過重立即送往陽明大學附設醫院救治，所幸脫離險境後轉至台北榮民總醫院繼續治療。對此，林國漳今（6）日也在臉書強調，請大家一起幫忙集氣，祝福對方早日好轉、順利康復。

林國漳今日在臉書表示，昨天傍晚礁溪分局林姓員警因執行交通管制勤務，不幸遭車輛撞擊受傷，令人感到不捨。他在第一時間得知後，隨即前往陽明大學附設醫院關心傷勢，拜託醫療團隊全力協助急救，並請政委陳金德及立委陳俊宇麻煩相關單位盡速協助將傷者轉院至台北榮民總醫院治療。

最後，林國漳喊話，此刻最重要的，是支持傷者、陪伴家屬，給予最好的醫療救治，也請大家一起幫忙集氣，祝福對方早日好轉、順利康復。



