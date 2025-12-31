險成有名無主屍！曹西平怎不收養乾兒子？律師揭「1難處」：很多人做不到

險成「有名無主屍」！曹西平生前為何不收養乾兒子？律師揭「1難處」：很多人做不到。圖／取自曹西平臉書粉絲團

資深藝人「四哥」曹西平以個性鮮明、直率敢言著稱，28日還在臉書粉絲團發文，未料29日卻驚傳在家中猝逝，享年66歲，震驚各界。由於曹西平的家人拒絕出面辦理後事，使他一度成為「有名無主屍」。後來在歌手龍千玉協助下，他的乾兒子Jeremy獲得家屬授權，協助處理後事。有網友就好奇「為何曹西平生前未正式收養乾兒子，以便日後由對方協助辦理後事？」對此，律師林伯勳指出，收養程序其實非常複雜，「可能很多人都做不到」。

曹西平生前與4名手足關係破裂，多年未往來，平時生活主要由乾兒子Jeremy照顧。警方表示，死者後續相關程序須由家屬授權，但曹西平家屬不願出面，因此遺體只能先送至新北市殯儀館冰存，並依「有名無主屍」暫行辦理。後來，經過前嫂子、歌手龍千玉出面協助，才讓Jeremy取得家屬授權，順利替曹西平處理後事。

資深藝人曹西平29日在家中猝逝，享年66歲。

收養非單純程序！律師：被收養者須與原生父母、兄弟姊妹終止親屬關係

事件曝光後，引發外界好奇「為什麼曹西平生前未正式收養Jeremy，以便日後處理法律程序與後事？」對此，律師林柏勳在社群平台Threads發文說明，收養並非單純程序問題。

林柏勳指出，依照民法第1077條第2項規定，被收養的人將與原本父母及兄弟姊妹間的親屬關係中止。換言之，若Jeremy要被曹西平收養，就必須放棄與自己原生家庭的親屬關係，他直言「為了照顧乾爹而放棄照顧自己原本的父母、捨棄與原本家人間的親屬關係，可能很多人都做不到。」

林柏勳也提到，多年前的多元成家法案中所設計的家屬制度，本意是讓單身族群有權選擇「法律上的家人」，以便在涉及法律權利行使時有人可以協助，而非為了其他議題。他強調，這套制度的設計初衷，是提供單身族群在法律上建立家庭支持的途徑，而不是為了實現多重伴侶關係合法化。

此次事件也再次凸顯，對於沒有正式親屬關係的單身長者或藝人而言，法律上的授權與後事安排仍存在實務挑戰，需要社會、家屬及法律制度共同考量與配合。



