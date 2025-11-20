險成詐欺共犯！男網購誤信話術寄卡，馬光警火速助銷戶。(記者劉春生攝)

▲險成詐欺共犯！男網購誤信話術寄卡，馬光警火速助銷戶。(記者劉春生攝)

雲林縣土庫鎮一名林姓男子日前網購電子菸加熱器，不慎落入詐騙集團「假客服」陷阱。對方謊稱林男帳戶因未實名認證遭「凍結」，誘騙其寄出提款卡以利系統解鎖。林男依指示寄出後驚覺有異，急奔虎尾分局馬光派出所求助。

警員劉明儒獲報後，依經驗研判這是典型的「假冒客服」詐騙手法，詐騙集團意圖騙取金融帳戶作為洗錢的人頭戶。劉員當機立斷，立即協助林男聯繫發卡銀行及郵局，辦理掛失與銷戶手續，並同步確認該帳戶在銷戶前是否已有不明款項匯入。經查證，該帳戶尚未有異常資金流動，林男因反應迅速且獲警方及時協助，成功保住自身清白與財產安全，免於淪為詐騙共犯及面臨後續的刑事責任。林男對於警方的專業判斷與熱心協助，頻頻表達感謝之意。

虎尾分局藉此呼籲，金融機構存摺及提款卡屬個人重要物品，依一般社會生活經驗，隨意提供給他人極可能幫助不法犯罪集團隱匿詐欺所得。民眾切勿輕易將提款卡、密碼或存摺交付陌生人，以免觸犯幫助詐欺罪。若接獲可疑電話或訊息，請謹記防詐三步驟「一聽、二掛、三查證」：冷靜聽清楚對方內容，一旦聽到「寄送提款卡」、「帳戶凍結」或「操作ATM」等關鍵字，應立即掛斷電話，並撥打一六五反詐騙專線或向鄰近派出所求證，多一份警覺，才能確保自身財產安全。