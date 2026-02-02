險成防疫破口！雲林男購入中國黑心禽流感疫苗 雲檢偵結起訴

雲林劉姓男子自中國違法輸入未經核准的黑心禽流感疫苗。 圖：雲林地檢署提供

[Newtalk新聞] 雲林劉姓男子去年利用中國淘寶網，購買未經核准的非法禽流感疫苗，並以「地板清潔劑」包裝規避海關查緝，雲林地檢署接獲情資後，於基隆關及劉男住處執行搜索，共查扣非法動物用疫苗共計1,886瓶。全案今日偵查終結，依違法動物用藥管理法，將劉男起訴。

雲林地檢署檢察官指揮海巡署偵防分署彰化查緝隊、雲林查緝隊，並會同農業部等相關單位，共組專案小組展開查緝，發現劉姓男子在台西、麥寮等地區，經營多場養鴨場，總飼養數上看萬隻分別於2025年2月及7月間，透過中國電商平台下單購買未經核准的禽流感疫苗。

檢警指出，劉姓男子以每瓶300至400元價格購買可預防H5N1的家禽流行性感冒病毒疫苗，賣家透過集貨方式自中國空運來台，更以「地板清潔劑」、「管道疏通劑」等包裝佯裝試圖規避海關，劉男計畫以800至1200元賣出。每瓶疫苗約250c.c.，可供施打約500隻家禽、水禽。

雲林地檢署指出，全案經偵查終結，認為劉男涉犯動物用藥品管理法第33條第1項之輸入動物用禁藥罪嫌，依法提起公訴，製造或輸入動物用偽藥或禁藥者，可處1年以上7年以下有期徒刑，併科450萬元以下罰金。

檢方強調，非法輸入及使用動物用禁藥，不僅破壞我國多年建立之防疫制度，更可能引發重大公共衛生風險。本署將持續結合相關機關，嚴密查緝非法動物用藥流入市面，確保畜牧產業安全，並守護國人健康。

