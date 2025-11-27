險接民眾黨不分區立委 中配徐春鶯涉詐欺「羈押禁見」

政治中心／綜合報導

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，今天下午因涉及詐欺案及反滲透法遭羈押禁見！過去她就被質疑身分是中共黨員、涉入統戰團體，提名爆出爭議因此告吹，後來還捲入生技公司的吸金案，如今再爆司法紛爭，民進黨立委認為案情不單純，檢方應該嚴查。

新北檢的看板上出現一個熟悉的人名，因違反銀行法遭羈押禁見，就是差點成為民眾黨不分區立委的中配徐春鶯。

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯 (2023.11.16)：「在兩天前已經跟民眾黨婉謝了，有可能提名不分區立委的這個邀請。」

險接民眾黨不分區立委，中配徐春鶯涉詐欺遭羈押禁見。（圖／民視新聞）2023年曾一度傳出，民眾黨有意將她列入不分區立委名單，最後因引發爭議作罷，過往徐春鶯曾召開記者會，曬出自己的台灣的護照和身分證，但徐春鶯的共產黨背景仍備受質疑，包括前往上海參加統戰音樂會，還有在台演出，高唱我們祖國等一連串爭議，被基進黨告發違反國安法，更在同年被爆出，徐春鶯因擔任朋友的生技公司監察人，捲入「假增資真賣股」的吸金案，而她當時澄清只是幫朋友掛名而已。如今遭羈押禁見，傳出因涉及詐欺及反滲透法。

立委(民)郭國文：「現在遭到聲押顯然案情相當不單純，那很顯然這位徐小姐，好的不學學壞的，那民眾黨好的不挑挑壞的，硬要把具有陸配身分，只看血統不看質好不好，那我們希望檢方針對此案應該嚴查。」

高雄好過日理事長楊佩樺：「徐春鶯女士她在被民眾黨提名，不分區立委的時候，當時就已經被我們挖出來說，她其實就已經在中國受過訓練了，是中國統戰單位訓練出來的新住民。」

險接民眾黨不分區立委，中配徐春鶯涉詐欺遭羈押禁見。（圖／民視新聞）對於自家新住民委員會主委徐春鶯遭收押禁見，民眾黨聲明強調「無罪推定」，籲請檢調勿枉勿縱，不要政治操作，到底徐春鶯為何涉案，就等檢方一一查明。

