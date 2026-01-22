險撞巨型紅氣球！下方字條見簡字標語 駕駛：中國飄來的？

彰化縣 / 綜合報導

彰化一名謝先生今(22)日早上在彰化芬園鄉開車時，在半路上碰到一顆漂浮不動的紅色氣球，車輛迎面撞上幸好沒有發生車禍。謝先生把氣球帶回去後發現氣球下方有一段簡體字標語，懷疑它是隨著東北季風從中國飄來，懷疑是中國的統戰手法，就連警方跟軍方都不敢大意，特別到現場查看，但評估氣球的顏色跟過往中國擾台的 氣 球顏色不一樣，因此沒收回 氣 球，後續交由謝先生自行帶回，氣球是從哪來的，警方持續調查。

這顆紅色氣球出沒的地點在彰化芬園鄉，目擊者謝先生發現這顆氣球，嚇了一大跳幸好沒有發生車禍，目擊者謝先生VS.記者說：「嚇一跳，以為是人？，對，有踩煞車，結果是像熱氣球的東西。」謝先生還發現氣球上，還綁著一個紅色布條，上面寫著一段標語「發揮智能力謀發展」，而且字體是簡體字，讓他懷疑這個紅色氣球，是從中國飄過來的。

目擊者謝先生說：「那布條很粗糙應該是大陸的，應該是隨東北季風下來，因為風向是對的。」消息傳出，除了警方到場，就連軍方包含憲兵隊以及後備軍人，都前來關心氣球的來源，彰化分局長林英煌說：「我們會查訪周邊的監視器，查訪可能的業者。」

但比對氣球外觀，這次發現的氣球是紅色，跟過去中國擾台的白色汽球，顏色明顯不同，所以警方跟軍方都沒有打算收回，只有拍照做資料，就請謝先生自行帶回，這個氣球到底是從哪來的，相關單位仍再積極調查。









