險死！男子把降血壓藥「掰開吃」竟直接昏迷 血壓低到測不出
中國福建一名男子，日前將醫師開給他的降血壓藥「掰成兩半」，想要減少劑量，就只吞服了半顆，沒想到短短30分鐘內男子的血壓急速下降，甚至都量測不到血壓，然後就癱倒昏迷。
據中國媒體報導，這名男子服用的是降血壓「控釋片」。所謂的「控釋片」是一種特殊的藥物劑型，透過包衣膜、微孔等技術，使藥物在體內以恆定速度、長時間（通常為12至24小時）緩慢釋放。與普通藥片不同，其目的在於保持血藥濃度平穩，減少服藥次數，降低副作用。控釋片必須整粒吞服，嚴禁掰開或嚼碎，否則會導致藥物突釋，引發危險。
男子就是因為掰開降血壓藥，讓藥物整個釋放出來，引發血壓「斷崖式下降」，甚至直接昏迷，血壓低到測量不出來，被緊急送醫，經過醫師團隊搶救之後才驚險保住一命。
報導指出，常見的阿斯匹靈、布洛芬緩釋膠囊，甚至是維他命發泡錠，都不可以掰開或嚼碎後服用，別小看膠囊殼，既是防嗆保護罩，又是胃酸防護罩、腸道導航器，確保藥物到腸道再釋放。
急診醫師表示，每年都會收治多例因掰開緩釋或控釋藥物導致休克的患者，其中降血壓藥和降血糖藥的風險特別多，醫師特別提醒，兒童和老年族群更應注意，不能直接使用成人藥掰開分用，而應選用專用劑型，如滴劑、懸浮劑等。在需要改變藥物服用方式時，請務必諮詢專業醫師的意見。
