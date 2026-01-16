險毀容！ 特技表演「飛刀」反彈 打中演員臉部

景點安排小李飛刀的特技表演，過程中老師傅失手，飛刀砸到木板後反彈，竟然打到另外一名表演同伴的臉部。（圖／翻攝自荔枝新闻微博）





生死瞬間，還有特技表演差點鬧出人命。景點安排小李飛刀的特技表演，過程中老師傅失手，飛刀砸到木板後反彈，竟然打到另外一名表演同伴的臉部，導致表演立刻中斷，台下觀眾目睹全嚇壞了。

表演小李飛刀特技演員老師傅一刀刀精準射在木板上，和底下另外一名同伴默契配合，不過這場在湖北武漢景點裡的特技秀，後來卻嚇壞台下觀眾，就在最後一刀時老師傅失手飛刀打到木板後反彈，直接射到同伴的臉上，痛得他立刻起身摀著臉，老師傅也趕緊上前關心表演因此中斷，就怕這一刀射中臉部要害。

當事受傷演員：「當時就是出點小失誤，碰了一下嘴皮皮外傷，就是當時流了點血，我水洗了一下，它就是一個皮外傷。」

當事景點工作人員：「他的這個刀是道具刀，他就是沒有開刃的知道吧。」

當事演員強調只是嘴部受傷沒有大礙，慢動作仔細看當時飛刀反彈後，還好是尾端的刀柄圓形部分打到臉上，才沒造成嚴重傷勢。

像這種驚險場景也發生在浙江湖州的馬戲團裡，一名特技演員從馬戲中的死亡飛輪上失手，從半空中重重摔落，不過幸好底部有鋪設安全軟墊減少衝擊，但在廣西貴港，這種高空表演竟然沒有任何安全護網，一旦失誤就是萬丈深淵，齊天大聖展現靈活身手不斷在鋼索上快速翻轉，表演筋斗雲絕技，有遊客認為沒有護網太危險罔顧演員安全，不過景點業者強調，特技演員都經過長期訓練且有完整的防護措施。

