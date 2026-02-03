險沒！媳回收衣櫃誤丟婆婆130萬生日金飾

清潔隊員回收時發現，暗櫃裡有7兩多的金飾，價值將近130萬元。（圖／東森新聞）





過年前大掃除要注意，回收大型家具前，要檢查有沒有東西留在裡面，新北瑞芳一名婦人預約大型回收，要丟掉衣櫃，結果直到清潔隊員來回收時才發現，暗櫃裡有7兩多的金飾，價值將近130萬元，清潔隊報警尋回失主，婦人稱是送給婆婆的生日禮物，因為怕遭小偷，才有暗櫃，但她不知道婆婆把金飾放進去。

滿滿金飾放進喜氣洋洋的紅色袋子裡，這一百多萬元差點被婦人丟掉，過年將近，金瓜石山上一名婦人跟里長預約1/31要回收衣櫃，結果完全忘記，裡面放了三條金項鍊，一枚金戒指，還有一只金手鏈，現在金價貴鬆鬆，總重約7兩多的黃金，市值將近130萬元，差點不翼而飛。

誤丟金飾媳婦：「因為我們也沒想那麼多，想說我們之前買給婆婆，不知道她就藏了。」

婦人不小心丟掉的，是之前送給婆婆，當生日禮物的金飾，但她說金瓜石山上，小偷很多，家家戶戶被偷怕了，所以衣櫃裡才有暗櫃，她並不知道，婆婆把金飾放進去了。

瑞芳區清潔隊員蔡憲朋：「一開始是我先看到的，在抽屜的底層。」

瑞芳區清潔隊員林秉鴻：「有嚇到，非常震驚，因為數量其實滿多的。」

瑞芳區清潔隊員胡敏男：「三位隊員的細心作業，很順利地發現有黃金在裡面，那我們也透過民眾預約系統，聯繫我們家具的主人。」

2號早上9點多，三位清潔隊員依通報準備收大型家具時，發現衣櫃下方抽屜裡有兩個包包，裡面裝滿金飾，嚇得他們立刻報警，員警發現，金戒指上刻有姓名，找來當地里長，幫忙尋找失主。

誤丟金飾媳婦：「清潔隊也不會貪，我們也真的很感激，改天我們會買個東西，或包紅包給他們。」

失主幸運找回130萬元的金飾後，也已經拿去銀行保險箱上鎖，過年前家家戶戶大掃除，要回收家具前，得要記得翻一翻，還有沒有貴重物品藏在深處，以免真的被回收就找不回來了。

