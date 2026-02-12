險被詐騙400多萬元金條 金價上漲婦人倒賺70多萬元

屏東縣一名婦人誤信詐騙集團話術，去年12月到銀樓買了400多萬元金條準備交給詐團，業者察覺有異通報警方，警方請婦人以假金條為餌，順利捕逮2嫌。縣警局今天表揚銀樓業者，婦人也現身說法，當時買的金條因金價上漲，反而倒賺了70餘萬元。

婦人去年底接獲檢警告知，因涉刑案帳戶需被監管，婦人沒有提款卡，檢警要她買金條交付，她到銀樓買了439萬元金條，業者警覺有異通報警方。警方偵辦後，請婦人以假金條誘出車手，1月8日順利逮捕車手及一旁的監控手，移送法辦。

縣警局今天舉辦座談會，表揚機警的銀樓業者，成功攔阻民眾免於受詐，婦女也現身說法。幸運的是，婦人當時買的金價是1錢約1萬6940元，今天金價已漲到約1萬9700元，婦人若賣出反而倒賺70多萬元，因禍得福。

縣警局統計，去年屏東縣有79家金融機構成功攔阻344件詐騙案件，阻詐金額達2億1049萬餘元。局長甘炎民指出，警方推動「無聲報案－科技掃碼報案一指通」機制，發現可疑提領或面交車手都可以用手機掃描QR Code，會立刻產生報案簡訊，警力可即時到位查緝，成功檢舉者還能獲得獎金。

