險變骨灰！65歲泰婦被誤認死亡 火化前突「復活」狂敲棺材

泰國暖武里府（Nonthaburi）一間寺廟近日傳出離奇事件。一名65歲婦女遭誤認為已死亡，被放入棺材準備火化。怎知寺廟工作人員突然聽見棺材內傳來微弱敲打聲，打開後發現她仍有生命跡象，緊急將其送醫治療。

緊急救援隊將該名被認為已去世的婦女送往當地醫院。（圖／美聯社）

根據《美聯社》，瓦拉帕空坦寺（Wat Rat Prakhong Tham）在其臉書粉專發布的畫面顯示，一名婦女躺在皮卡車後車廂的白色棺材內，她的手臂和頭部微微晃動，讓廟方工作人員十分困惑和震驚。

該寺廟的總務與財務經理蘇德圖普（Pairat Soodthoop）24日受訪時稱，該女子的兄長從彭世洛府（Phitsanulok）開車將她送來火化。他描述在聽到敲打聲後，「我有點驚訝，所以讓他們打開棺材，每個人都嚇了一跳。她微微睜開眼睛，敲著棺材的側面。她肯定敲了相當久」。

廣告 廣告

據稱，該女子的兄長表示，妹妹已臥床2年，健康狀況惡化，在2天前似乎停止了呼吸。該兄長隨後將妹妹放入棺材，開車500公里前往曼谷的一家醫院，因為妹妹先前曾表達捐贈器官的意願。

但由於該兄長沒有正式的死亡證明書，醫院拒絕接受器官捐贈的提議。該兄長便在23日找上提供免費火化服務的瓦拉帕空坦寺，但同樣因為缺少死亡證明的文件而被拒絕。

蘇德圖普表示，當他正在向該兄長解釋如何辦理死亡證明時，突然聽到了敲打聲。據悉，寺廟的住持將負擔該婦女的醫療費用。

過去也有類似案例，有人在殯儀館或停屍間被發現還活著。2024年6月，美國內布拉斯加州一名74歲的婦女在養老院被宣布死亡，但在2小時後於殯儀館被發現仍有呼吸。

延伸閱讀

好市多黑五第2波開殺！ 65吋顯示器狂降12900元

好市多外套被推爆！羽絨輕暖不臃腫 刷毛款也超好穿

影/直擊！好市多內湖店黑5首日200人搶排 iPhone一開門就搶光