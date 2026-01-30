險象環生！高雄8旬失智老翁堅持爬屋頂施工 警一招勸下來

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

高雄茄萣區一名八旬吳姓老翁，患有失智症狀，25日不顧家人勸阻，堅持攀上自家四樓鐵皮屋頂施工。家屬憂心危險緊急報警請求幫助，警方趕抵現場後機警處置，成功將老翁安全帶下，避免意外發生。

湖內分局茄萣分駐所於上午接獲通報，指港埔街有老翁獨自爬上屋頂粉刷防水漆。由於老翁聽力不佳，加上認知障礙，無法聽從家人多次勸阻，讓在場的人捏一把冷汗。

兩名警員到場後，與家屬一同小心攀上濕滑陡峭的屋頂。警員見機取下老翁手中刷子，成功轉移注意力，讓老翁配合下梯，安全返回室內，皆無人發生意外。

家屬表示，父親因年邁且受認知障礙影響，情緒不穩，判斷力下降，讓家人難以應對。特別感謝警方即時協助，順利將父親平安帶下，讓全家得以放心。

湖內分局提醒，家中若有高齡長者需進行危險作業，應由專業人員協助，避免自行冒險。同時，家屬應加強關懷，若發現異常行為，可主動尋求社會資源或通報相關單位。

