險遭公車司機趕下車！金馬影帝親曝「超得意真相」：天生如此

現年63歲的港星吳鎮宇，曾憑杜琪峯執導的《鎗火》獲頒金馬影帝，演過《無間道II》、《濁水漂流》、《談判專家》等經典作品；日前他在社群分享自己搭公車的趣事，提到有一天他搭公車差點被司機轟下車，原來是因為外型太凍齡，被懷疑冒用他人敬老卡搭車所致。

吳鎮宇在微博上還原這起「意外」事件，他說當時自己刷卡上車後，公車司機突然開始不悅：「我拍卡片之後，車長就開始不爽，差點趕我下車！我解釋我不是故意的，（長相）天生如此，請看我身份證。」

吳鎮宇得意地在公車上自拍起來，他臉部相當緊緻且氣色很好，頭戴黑色漁夫帽、穿白色長袖，一身休閒裝扮沒仔細看還真看不出已經63歲了；網友也熱議「看了身份證確實18歲，逼個學生卡沒錯！」、「眼裡全是對自己美貌的欣賞」、「長成這樣我是車長，也會懷疑」，還有人笑虧：「沒人讓座給你嗎？」吳鎮宇也幽默回應：「還傷人不夠嗎？」逗樂大家。



