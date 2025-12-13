險釀空難？美聯合航空班機「起飛後引擎失火」 駭人畫面曝光了
即時中心／林耿郁報導
最新消息，美國聯合航空一架原定飛往日本東京的班機，當地時間13日下午，自維吉尼亞州華盛頓杜勒斯國際機場（Washington Dulles International Airport）起飛後，因引擎起火緊急返航，所幸機上275名乘客、15名機組人員均未受傷。不過濃煙仍然瀰漫在跑道上，畫面相當駭人。
有驚無險！綜合外媒報導，美國聯邦航空總署（FAA）表示，這架聯合航空803號班機，在起飛階段發生「單一引擎失效」狀況，飛機緊急掉頭折返並安全降落；聯合航空發言人證實，班機起飛不久後旋即返航。
X上流傳的照片與影片顯示，杜勒斯機場跑道附近冒出濃煙，畫面相當駭人，消防單位接獲通報後，第一時間立刻出動待命，幸好沒有發生嚴重空難；本次故障的機型是編號UA 803的波音777-200型客機，後續將展開調查。
交通部長達菲（Sean Duffy）表示，初步調查事故原因為飛機引擎外罩部件脫落後起火，火勢一度引燃機場地面植被，由機場單位迅速撲滅。華盛頓都會機場管理局也證實火勢已完全控制；至於機上人員均未受傷，後續將改派其他客機重新飛往東京。
原文出處：快新聞／險釀空難？美聯合航空班機「起飛後引擎失火」 駭人畫面曝光了
