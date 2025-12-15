險釀空難！美軍機「未開應答器」衝向民航客機 機師直呼太離譜

即時中心／林耿郁報導

美國捷藍航空（JetBlue）一架客機，本（12）月12日在加勒比海空域飛行時，與一架美軍空中加油機發生「近距離交會」，險釀空中撞機事故。目前已由美軍相關單位展開調查，民航機師痛批軍機未開啟應答器，「太離譜了（outrageous）」！

差點撞機！BBC報導，這起事件發生在委內瑞拉附近空域。當時捷藍航空班機自荷屬加勒比海島嶼庫拉索起飛，目的地為美國紐約甘迺迪機場（JFK）。

在客機爬升過程中，前方竟有一架美軍空中加油機高速逼近；為避免相撞，客機被迫緊急中止爬升高度迴避。

涉事的美軍加油機未開啟應答器（transponder），導致空中交通管制單位無法即時掌握其位置，雙方實際距離難以精確判定。

捷藍航空機師在通話錄音中表示：「我們差點在空中相撞，他們直接從我們的航線前方穿過，而且還沒有開啟定位裝置，這實在太離譜了。」

機師指出，當時兩機距離可能僅約2至3英里，且高度相同，對方為美國空軍的空中加油機，迫使民航機立即停止爬升，以避免發生意外。

該名機師表示，事後該架軍機隨即飛入委內瑞拉領空；對此美軍回應，正在進行內部檢討，避免類似情況再度發生

軍、民飛機相撞空難 年初才有相關案例

1971年6月6日，美國休斯艾爾威斯航空（Hughes Airwest）一架編號706的DC-9客機，在加州聖蓋博山上空，與一架美國海軍陸戰隊的F-4幽靈II戰鬥機空中相撞。造成DC-9乘客，以及軍機飛行員罹難，僅幽靈II的雷達攔截官跳傘生還，造成49人死亡。

另一起案例發生在今（2025）年1月29日：一架美國之鷹（American Eagle，美國航空子公司）客機，準備降落在華盛頓雷根國家機場時，與一架美軍黑鷹（Sikorsky UH-60）直升機在空中相撞，墜入波托馬克河；兩機67名乘客、機組人員全部罹難，為近年美國最嚴重的空難事故之一。

