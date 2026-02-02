險魂斷國道！2車事故拖吊車才到…20歲男「開輔駕」又撞釀3傷 畫面曝

社會中心／羅欣怡報導

國道1汐五高架橋三重段發生嚴重事故。（圖／翻攝畫面）

國道1號汐五高架道三重路段今（2）日清晨發生嚴重事故。先發生兩車事故後，現場還在警戒時，1輛開啟輔駕系統的轎車撞上停在路肩、在場處理的拖吊車，而內側車道上，另一台轎車又撞擊第一起事故的車輛，共造成3人受傷，全案由國道警察第一大隊調查處理中，撞擊瞬間曝光。

轎車開啟輔助駕駛發生二次事故。（圖／翻攝畫面）

畫面中，已經抵達現場的拖吊車人員已經擺放好三角錐，手持警示燈在車道上提醒其他來車注意，但沒想到，20歲的張姓男子開車開啟了輔駕功能，車子未能及時反應，先是擦撞停在路肩、並佔用部分外側車道的拖吊車，又撞擊前方第一起事故的車輛。

小貨車撞擊另一台事故車，站在路邊的駕駛險遭波及。（圖／翻攝畫面）

另一段畫面中，則是50歲的張男駕駛小貨車，撞擊第一起事故被撞到內側車道轎車，瞬間車體零件四散，還險些撞到站在車道上的61歲陳姓轎車駕駛。現場3人輕微擦挫傷均無大礙，表示事後自行就醫，各車駕駛人酒測值均為0.00mg/L，詳細的肇事原因有待警方後續釐清。

開啟輔助駕駛的車輛，先擦撞拖吊車再撞前方事故車。（圖／翻攝畫面）

國道公路警察局第一公路警察大隊統計，114年國道因二次事故造成死亡件數共14件，並造成14人死亡，呼籲駕駛人開車應隨時注意前方動態，切勿過度信賴駕駛輔助系統。

小貨車高速撞擊另一台事故車。（圖／翻攝畫面）

警方提醒，如發生事故車輛尚能行駛，應立即開啟雙黃警示燈，車輛儘速移至安全處所，若有人員傷亡或車輛無法行駛情形，所有人員儘速撤至護欄外或車道外的安全處所、面向來車沿護欄外或內外路肩（建議穿反光背心）至車後方100公尺處擺放車輛故障標誌、利用高速公路1968App警政報案功能（手機開啟定位功能後，系統會自動判斷人員所在位置）或撥打110報案。面對來車全程注意安全，防止二次事故發生，以共同維護行車安全。

