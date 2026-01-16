險魂斷日月潭！馬國弼當場意外重摔慘溺水 「驚魂過程」曝光了

記者蔡維歆／台北報導

馬國弼改名。（圖／年代提供）

喜劇演員馬國弼近日分享去年拍攝電影期間的驚心動魄、宛如走過鬼門關的拍戲經歷，還一度以為自己將「魂斷日月潭」。他也談及演藝生涯發生的奇聞，曾因將角色演的太逼真而遭觀眾賞巴掌。節目上，命理師江柏樂對其改名更斷言「越改越糟」、「恐衰十年」，讓馬國弼感到相當傻眼和錯愕。

馬國弼分享去年拍攝電影時的瀕死經驗。（圖／年代提供）

馬國弼透露，2025 年參演電影《突破：三千米的泳氣》時，曾在日月潭拍攝一場與演員米可白的游泳戲。未料拍攝初期便發生意外，由於米可白不諳水性，過程中突然溺水，馬國弼見狀立即游回協助，卻在對方慌亂之下遭壓制，一度無法脫身，兩人雙雙陷入危險。所幸在工作人員即時救援下平安無事，回憶當下，馬國弼坦言腦中瞬間閃過人生跑馬燈，一度以為自己將「魂斷日月潭」，成為他畢生難忘的瀕死經驗。

此外，馬國弼還登上節目《聚焦2.0》分享自己轉運的嘗試，他於去年改名將原本的「畢」字換成「弼」，象徵從單腳變成雙腳，寓意蓄勢待發、站得更穩，希望藉此改善運勢、重啟演藝事業。然而，節目上卻遭命理師江柏樂直言改名「反而更不好」，並指出「畢」字中原是一條死蛇，改成「弼」後變成兩條活蛇，因「弓」字象徵蛇，且馬國弼屬兔，恐因此走衰運長達十年，讓他當場傻眼。

