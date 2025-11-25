中部中心／李文華 彰化報導

彰化伸港出現超驚險畫面！一名駕駛要左轉時，疑似為了閃避倒退停車的大貨車，便加大轉彎半徑，但疑似是房屋產生的陰影，讓他誤判距離，一個不小心，整台車翻進田裡，所幸駕駛，自己爬出車外，沒有受傷。

大貨車緩緩出現在畫面，來到路口後，準備巴庫停進左側空地，這時一台黑色休旅車，要左轉，但他急的不行，沒等大貨車停好，就急著轉彎，油門一踩，喂喂喂，等一下，陰影下面，不是路，是田啦！





險！疑房屋陰影遮住農田 休旅車轉彎誤判距離不慎翻車

急著去上班？ 休旅車加大轉彎幅度 誤判距離衝進田裡（圖／翻攝畫面）

整台車，掉進田裡，四輪朝天，所幸駕駛自己爬到車外，沒有受傷，驚險畫面就出現在，彰化縣伸港鄉什股路，25日上午8點多，休旅車駕駛可能急著去上班，又看到大貨車倒退需要一些時間，就加大轉彎幅度，想從貨車頭衝過去，結果一個誤判，不小心衝過頭，掉進田裡。





險！疑房屋陰影遮住農田 休旅車轉彎誤判距離不慎翻車

險！ 疑房屋陰影遮住農田 休旅車轉彎誤判距離不慎翻車（圖／民視新聞）





陰影變成障眼法，一個撲通，整台車翻進田裡，所幸沒人受傷，開車上路，還是得睜大雙眼，注意路況。

