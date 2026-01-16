險！轎車撞山壁後猛撞貨車 「不明液體」噴車慘燒火球

根據道交條例，如果載運危險物品未通報，最高可罰9000元。（圖／東森新聞）





新北林口一處山路，發生車禍意外，一輛車先是衝撞山壁後，又撞上貨車，卻沒想到貨車上載運的貨品，疑似就是好幾大桶的「汽油」，被撞到灑出的瞬間，車頭瞬間變成一團火球，相當驚險。

山道上，小貨車載滿好幾大桶的不明液體，正準備進入彎道時，一台黑車疑似車速過快，先是衝撞山壁，緊接著又再度猛撞貨車，桶內液體瞬間飛濺而出。緊接著黑車整台車車頭竟然成了一團火球，只見貨車副駕的女子趕緊下車查看，場面怵目驚心。

驚險一幕就出現在新北市林口，雖然事後火勢已接續滅，但黑車引擎蓋凹陷、車頭全毀，整台車近乎成了一團廢鐵。

根據目擊駕駛回憶，當時聽到貨車副駕報案時，指出車上載的竟然是汽油。雖然這次疑似黑車速度過快，才會釀禍，但根據道交條例，如果載運危險物品未通報，最高可罰9000元，不過整起事故到底怎麼發生，都還有待調查。

