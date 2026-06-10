險! 連日狂風驟雨釀危機 頂加鐵皮.鋁窗搖搖欲墜

社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導

台灣進入梅雨季，這幾天各地下起大雨、伴隨強風，沒想到有路過新北市板橋的民眾發現，一處頂樓加蓋外牆鋁門窗和鐵皮結構，疑似因為風大雨大，早就嚴重鬆脫，整片懸空在半空中搖搖欲墜，由於下方剛好被高架橋的隔音牆擋住，不仔細看根本不會發現，成了潛在危險。

狂風呼嘯，驟雨猛灌，鏡頭往上一看，讓人不禁捏把冷汗，民宅頂樓加蓋的老舊鋁窗和鐵皮，在強風中搖搖欲墜，只剩幾根螺絲在苦撐，讓附近居民好擔心。民眾：「如果颱風來這個的話，發生意外都是臨時的，可能他們也沒有上去樓上看也不知道。」民眾：「風蠻大的然後雨也蠻大的，不知道牢不牢固，感覺會砸到車子或機車。」風大雨大，民眾路過，不容易發現有潛在危機，因為剛好被高架橋隔音牆擋住，開車、騎車經過的用路人，完全不知道自己頭頂上，正懸掛著一個隨時都有可能掉落的整片鋁窗。

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天降危機？狂風驟雨猛吹 頂加鐵皮、鋁窗一半懸空

天降危機？狂風驟雨猛吹 頂加鐵皮、鋁窗一半懸空（圖／民視新聞）

民視記者洪巧璇：「近日全台豪雨，但可以看到這處頂樓加蓋外面的鋁窗，幾乎有一半已經是懸空狀態，加上這裡平時車流量就很大，萬一不敵強風豪雨掉落下來，後果不堪設想。」不看不知道，一看嚇一跳，民眾好心PO文提醒，路過新北市板橋縣民大道三段，要小心有鋁窗掉落風險，網友紛紛留言，如果颱風來會被吹落、跟小孩都會走到這裡搭公車，每次檢舉老房頂加，最後得到的回覆都是建檔緩拆。新北市議員（民）黃淑君：「我們都會要求新北市政府，不管是板橋區公所也好，還是我們拆除大隊也好，要先做移除的動作，那在程序上我們都會先優先通知屋主，先做自行移除。」









天降危機？狂風驟雨猛吹 頂加鐵皮、鋁窗一半懸空

天降危機？狂風驟雨猛吹 頂加鐵皮、鋁窗一半懸空（圖／民視新聞）

議員得知消息，趕緊協助通報處理，但屋主本來就有義務定期檢查，公共安全不能馬虎，誰都不想成為天降橫禍的受害者。





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