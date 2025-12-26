「隱乳女神」低胸包不住！阿樂深V紅裙「北半球大開」深溝全看光

記者林汝珊／台北報導

阿樂擁有傲人身材。（圖／翻攝自IG）

女星阿樂（林妤臻）過去曾擔任電競實況主累積了不少人氣，傲人的身材也讓她被封為「隱乳女神」。25日她於社群曬出一組聖誕應景美照，火辣造型一曝光，立刻吸引大量網友湧入按讚朝聖。

阿樂化身成「最美聖誕禮物」。（圖／翻攝自IG）

照片中，阿樂化身成「最美聖誕禮物」，身穿深紅色深V低胸洋裝，胸前點綴醒目的白色薄紗蝴蝶結，秀出豐滿半球，豐腴曲線與性感事業線一覽無遺。她也透露這組聖誕美照其實是「壓線完成」，早上去工作的時候才拍攝的。

阿樂也表示：「沒想到今年就快畫下尾聲了！希望可以像聖誕老公公帶給孩子笑聲一樣，今年也有讓大家開心」，暖心向粉絲送上祝福。

