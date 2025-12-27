「隱乳女神」阿樂聖誕裝展現深溝！笑稱壓線拍出
（記者蔡函錚／綜合報導）年末將近，電競實況主阿樂（林妤臻）在社群平台發文感嘆時間飛逝，並回顧一年心情，向粉絲送上祝福。她寫道，希望能像聖誕老公公為孩子帶來笑聲一樣，在今年也有讓大家感到開心，文字一出引來不少網友關注。
隨後，她同步公開一系列應景照片，化身「最美禮物」與粉絲共度佳節。照片中可見，她身穿深紅色深V低胸洋裝，胸前搭配巨大的白色薄紗蝴蝶結，整體造型宛如精緻的聖誕禮盒，也讓胸前線條與深邃事業線格外顯眼，畫面曝光後吸引大量網友朝聖按讚。
阿樂也在貼文中交代拍攝細節，坦言這組作品屬於壓線完成，直到當天才趕出成品。她透露行程相當緊湊，甚至在當天早上準備出門工作前才抽空拍攝，顯示即使工作忙碌，仍抓緊時間完成節日內容，並把這份喜悅分享給粉絲。
