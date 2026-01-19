隱匿兒女腸病毒瞎掰「食物過敏」 醫護爸媽害慘學校吞12萬罰鍰

高雄市鼓山區一所國小爆發腸病毒群聚感染，校方呼籲勤洗手預防感染。（示意圖，翻攝自pexels）

高雄市鼓山區一所國小爆發腸病毒群聚感染，截至19日已有5個班級、共15名學童確診，另有3名學童家屬遭波及，累計至少17人染病。根據疫調，某班女童疑於1月5日就出現症狀，任職於軍醫院的醫護爸媽，卻隱匿腸病毒照常讓女兒到校考期末考，造成全校交叉感染，衛生局今（19日）對規避妨礙疫調，導致疫情擴散醫護夫妻各罰6萬元、共計12萬罰鍰。

衛生局疫調指出，疫情疑似起源於該校高年級一名女童，女童1月5日就出現相關症狀，7日就醫後被診斷疑似腸病毒感染，家長身為醫護人員卻未依規定通報，仍讓孩子到校參與期末考試。

女童的「醫護雙親」事後遭起底，父親是國軍高雄總醫院骨科主治醫師，母親則是同科的護理長，對於指標個案家長在疫調時未吐實，衛生局表示，涉規避妨礙致疫情於校內擴散，今天對家長依違反傳染病防治法第43條規定，加重裁處12萬元罰鍰。

有家長不滿透露，女童在學校就出現雙手起紅疹、水泡等症狀，卻謊稱是「食物過敏」，之後還改口是「吃火鍋被燙傷」，直到同校的弟弟也出現腸病毒症狀，才被校護通報校方；這對醫護爸媽還被其他家長爆料，平時作風就相當強勢，喜歡介入班級事務，動不動就會在班級LINE群組向老師施壓，質疑班級成績，不少老師扛不住壓力紛紛出走。





