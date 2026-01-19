隱匿害慘全班！高雄小學14人染腸病毒 家長加重裁罰12萬

高雄鼓山區某私立小學爆發腸病毒群聚感染，目前累積共14名學童染疫，皆無重症患者，就醫後返家休養。（示意圖:shutterstock/達志）

高雄鼓山區某私立小學爆發腸病毒群聚感染，目前累積共14名學童染疫，皆無重症患者，就醫後返家休養；衛生局指出，經校方討論並決議該班級20日結業式不須到校，1月21至23日改採線上教學；另家長規避染疫細節未吐實，衛生局將依《傳染病防治法》加重裁罰12萬元。

根據衛生局疫調顯示，指標個案五年級女學童5日出現紅疹等身體不適症狀，7日就醫被診斷為疑似腸病毒，但家長未主動通報學校，持續讓她到校上課，間接導致同班級學生10日起陸續發病，19日再新增1例，目前累積14名學童染疫。

由於本案該校在發現疑似爆發腸病毒狀況後，依照規定立刻通報衛生局，而防疫人員15日致電女學童家長調查疫情，家長卻規避染疫細節未吐實，衛生局原本將依《傳染病防治法》第43條裁處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。但染疫圈持續擴散，家長未通報確實有疏失，將加重挨罰12萬元。

