隱匿真相？中榮「廠商執刀」影片流出 石崇良：不排除重啟外部調查

台中榮總神經外科，驚傳放任「無照廠商」執刀手術，衛福部長石崇良表示，醫事司將與地方衛生局組成專案小組實地調查。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞] 台中榮總神經外科，驚傳放任「無照廠商」執刀手術，近日更有疑似證據影片流出，明確拍到醫材廠商執刀的畫面，與院方過去宣稱「廠商未從事醫療行為」不符。對此，衛福部長石崇良表示，醫事司將與地方衛生局組成專案小組實地調查，若結果顯示院方報告有缺漏，不排除重啟外部調查，強調該行為「絕對不允許」。

台中榮總先前遭爆料，神經外科內3名知名醫師，包括科主任楊孟寅、科主任鄭文郁、醫師廖致翔，長期放任不具醫護執照的醫療器材廠商業務人員，直接進入手術房內為病患執刀，時間至少長達3年以上。雖然台中榮總在調查報告中否認，澄清是3名醫師有違反規定，讓廠商在未完整報備情況下進入手術室，但廠商沒有執行醫療行為，將懲戒申誡1次。

不過昨日疑似證據的影片流出，畫面中清楚拍攝到廠商有醫療行為。根據《知新聞》報導，該影片為2023年拍攝，一名醫療器材廠商人員實際站上手術台，為病患操作器械執刀，而原本應負責主刀的醫師不僅未穿著無菌手術服，還雙手抱胸站在一旁「監督」，與院方調查報告明顯不符。

對此，石崇良今日出席活動受訪表示，絕對不允許非醫事人員執行醫療業務。手術是醫療的核心業務，一定要由醫師親自執行，不可以委由其他人，特別是像這樣的「非醫事人員」執行涉及到密醫行為，一定嚴查嚴辦，並強調相關的影片已經請醫事司與衛生局組成專案小組進實地調查，若後續確認院方調查報告有所缺漏，不排除重啟外部調查。

根據衛福部醫事司日前說明，若無照廠商開刀涉及密醫，依據《醫師法》第28條可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上、150萬元以下罰金。另根據《醫療法》第108條，「醫療機構」如果有容留密醫來做醫療業務，醫院本身可處5萬以上、50萬以下的罰鍰，同時看違反規定科別或是服務項目，可處一個月以上、一年以下停業，最嚴重會廢止開業執照。

