隱匿禽流感豐康牧場挨罰115萬

豐原一蛋雞場爆發禽流感，台中市府前往案場將逾五千隻雞完成預防性撲殺。（記者徐義雄翻攝）

記者徐義雄、楊文琳、彭新茹∕綜合報導

台中市豐原區豐康畜牧場隱匿蛋雞禽流感疫情，市長盧秀燕二十九日宣布，由於業者未主動通報疫情，且未合法處理病死雞屍體，決議依法採最重罰，各罰一百萬元、十五萬元。

衛生局表示，對於這次發生禽流感疫情的豐康畜牧場問題雞蛋流向，已初步掌握。市府調查，案場在十日出現禽流感症狀，至二十六日死亡雞隻逾一千七百隻，期間仍繼續出售雞蛋並有貨車進入養雞場。

農業局初步了解，據業者所述一千七百七十三隻中有六百二十三隻埋在自場，一千一百五十隻埋在苗栗縣，相關掩埋細節將再會同農業部檢疫署調查。

廣告 廣告

盧秀燕在市府成立禽流感前進指揮所並召開會議，針對業者未主動通報病死雞情形並隱匿疫情，將病死雞亂埋亂丟，依《動物傳染病防治條例》採最重罰一百萬元。對於業者涉及沒有合法處理病死雞屍體，依《畜牧法》採最高罰十五萬元。

此外，市府前往案場進行預防性撲殺，已將逾五千隻雞完成撲殺並予處理，同時針對案場內外進行消毒。

至於案場售出的雞蛋流向？盧秀燕說，市府採最嚴格標準，對蛋去向的商家會公布，將公開透明處理。

對於業者私埋死雞在苗栗後龍農地、部分丟棄出海口大排。苗栗縣長鍾東錦得知震怒，要求重罰移送法辦。

行政院長卓榮泰表示，目前養雞場必須強化安全措施，處置違法未通報的現象，避免任何潛在風險擴大，農業部隨時支援台中市。

動保所強調，針對轄內重要聯外道路、理貨場及家禽批發市場周邊，派遣消毒車加強環境噴霧作業。（竹縣府提供）

另外，新竹縣動保所啟動「防疫強化機制」。經查，目前縣內各處養禽場運作正常，尚未接獲任何疑似病例通報。