隱匿腸病毒害18人感染「醫護父母遭罰12萬」 疾管署：已進一步了解

高雄市鼓山區一所私立小學爆發腸病毒群聚感染事件，截至19日最新統計，已有5個班級、15名學童染疫，再加上3名親屬，累計18人感染。衛生局追查後發現，源頭疑似來自任職802軍醫院的醫護夫妻，兩人隱匿一對兒女感染腸病毒的事實，仍讓孩子到校上課，導致疫情擴散，衛生局依傳染病防治法對夫妻各開罰6萬元，共計12萬元罰鍰。

高雄某私立小學共有15位學生感染腸病毒，疫情甚至擴散到染疫家庭的國中生、嬰幼兒等家庭成員，導致1歲嬰兒也中招。(圖/資料照)

疾管署副署長林明誠表示，目前已請區管中心向地方了解狀況，但詳細行政調查仍由地方衛生局主責。他強調，高雄市無論在腸病毒流行期或非流行期，對校園群聚通報一向要求嚴格，通報數較多不代表疫情特別嚴重，而是防疫監測密度高。

衛生局初步疫調指出，就讀小五的女童在5日出現紅疹、水泡等症狀，7日經醫師診斷疑似腸病毒後仍到校上課參加期末考。女童被懷疑有腸病毒症狀時，卻向校方稱是過敏、濕疹，校方也未向家長求證。直到12日，同校就讀的女童弟弟被校護發現腸病毒疑似個案，才爆出這起嚴重校內群聚事件。

由於該校採行社團活動與雙語跑班學習制度，學生跨班接觸頻繁，病毒迅速擴散。10日起該校學童陸續發病，校方在13日、14日通報多名學童感染。上周五統計結果顯示，共有4個班級、11名學生染疫，疫情甚至擴散到染疫家庭的國中生、嬰幼兒等家庭成員，導致1歲嬰兒也中招。

過了一個周末後，疫情持續擴大，上周六、周日連續有3名學童疑似確診腸病毒，19日再傳出1例小二學童發病。該小二班級累計4人染疫，經校方討論後，決議全班20日結業式停課，21日至23日春節連假補課改採線上上課。

疾管署副署長林明誠表示，目前已請區管中心向地方了解。（圖/資料照）

衛生局指出，姊弟父母任職802軍醫院的醫護夫妻，兩人規避疫情、妨礙調查未吐實，除要求兩人親赴說明外，並依傳染病防治法各開罰6萬元。林明誠指出，是否裁罰關鍵在於行政程序是否完備，包括是否為法定傳染病、是否曾接獲醫師或衛生單位的正式隔離或居家休息指示。若明知孩子感染傳染病，仍送至校園造成群聚，地方衛生局通常會依法開罰，但並不因家長是否為醫護身分而加重處分。

衛生局表示，染疫學童就醫後皆返家休養，將持續監控並督導校方落實環境清消、生病學童不到校上課，確保校內師生健康。校長回應，20日會啟動漂白水、紫外線殺菌燈等全校大消毒作業。林明誠也再次呼籲，孩童出現腸病毒症狀應在家休息，避免進出校園，以免擴大傳播風險。

至於疫調部分，林明誠表示，中央原則上不直接介入個案調查，尊重地方政府處理，但區管中心會因媒體關注而了解地方掌握狀況，必要時提供行政與防疫建議。

